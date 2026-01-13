李家超晤国家衞健委主任雷海潮 共同见证签署合作协议

行政长官李家超和国家衞健委主任雷海潮今日（13日）在礼宾府会面，就深化内地与香港在医疗衞生合作交流意见，并和香港中联办周霁共同见证《关于中医药领域的合作协议》和《国家癌症中心与香港特别行政区政府医务衞生局合作框架协议》的签署。

全面推进大湾区中医药高地建设

双方更新签署的《中医药合作协议》，深化两地合作，共同促进中医药传承创新发展，并全面推进粤港澳大湾区中医药高地建设，进一步加强国家中医药管理局和医衞局在中医药领域的密切合作，推动香港全面落实《中医药发展蓝图》。国家中医药管理局将继续支持香港充分发挥自身优势，共同推进中医药高质量发展，让中医药为保障人类健康发挥更大作用。

至于与国家癌症中心签署的《合作框架协议》，积极推进医衞局和国家癌症中心在坚持优势互补、互利互助的合作原则下，在癌症防治领域的深入合作，深化癌症基础研究、筛查与早诊早治、规范化诊断和治疗、大数据，以及知识普及教育等合作领域的相互建设。国家癌症中心和医衞局可以分享不同合作领域的最佳实践和最新进展，规划与推动癌症防控政策制订及大数据应用方面的经验分享，提升双方癌症防治专业水平。

图为香港中医医院。

李家超：感谢国家支持香港医衞工作

李家超感谢国家一直支持香港在医疗衞生方面的工作，指特区政府非常重视与国家衞健委和国家中医药管理局的合作，今日签署的两份协议进一步加强相互合作，同时推进香港医疗衞生高质量发展。

他又指，特区政府深化医疗改革，强化基层医疗，促进粤港澳大湾区协作，今次合作落实2025年《施政报告》提出的政策，积极推动中医药发展，建设香港成为中医及中药走向世界的桥头堡，持续提升癌症预防、筛查、诊断和治疗，创建和加强癌症预防和控制领域上的合作平台，让香港市民享有更优质、更高效、更全面的医疗服务，为内地和香港居民创造更大健康福祉。香港会继续发挥背靠祖国、联通世界的独特优势，促进大湾区医疗合作，共同为推动国家「健康中国」的重要战略作出贡献。