立法会︱周浩鼎任人事编制小组主席 陈绍雄掌工务小组委员会
更新时间：18:20 2026-01-13 HKT
发布时间：18:20 2026-01-13 HKT
立法会今年会期的财委会主席人选已于昨日（12日）产生，辖下两个小组委员会新任正副主席今日（13日）亦相继出炉。人事编制小组委员会分别由民建联周浩鼎、新民党李梓敬担任正副主席；选委界陈绍雄、G19陈沛良分别出任为工务小组委员会正副主席。
立法会秘书处宣布，4个职位均在无竞争下自动当选。根据名单，周浩鼎由党友陈克勤提名，社褔界陈文宜附议。李梓敬同样由党友陈家珮提名，选委界陈宗彝附议；陈绍雄由周浩鼎提名，林筱鲁附议。陈沛良则由同为G19的邱达根、李惟宏提名及附议。
