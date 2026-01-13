夏宝龙会见新闻主任国情研修班 新闻处处长廖李可期带队

新闻处处长廖李可期正率领特区政府新闻主任，在北京参加国情研修班，今早（13日）获中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙和副主任农融接见。

港澳办新办公大楼于去年12月29日启用，廖李可期等人是首批在新大楼获夏宝龙接见的香港特区代表团。

有传廖李可期近期内将重返保安局，接任常任秘书长一职，接替调任民青局常秘的李百全。廖李可期曾任保安局副秘书长，与保安局局长邓炳强合作无间，2024年23条立法期间，两人「拍住上」，当时邓称她为「23条幕后功臣」。

夏宝龙在北京会见廖李可期率领的新闻主任国情研修班。港澳办图片