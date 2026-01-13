Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议

政情
更新时间：15:34 2026-01-13 HKT
发布时间：15:34 2026-01-13 HKT

政府今日（13日）宣布，钟慧婷明日（14日）接替陈巧敏出任大埔民政事务专员。

钟慧婷于2010年加入政务职系，曾于多个政策局和部门工作，包括财经事务及库务局、教育局、发展局、前政策创新与统筹办事处和前食物及衞生局。她调任大埔民政事务专员前为食物环境衞生署助理署长（街市发展）。

相关新闻：宏福苑五级火｜路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作

前大埔民政专员陈巧敏，早前出席宏福苑火灾路祭时，身穿黑白图案连身裙向灵柩致意， 惹来网民热议，指其衣着有欠庄重。当晚民政事务署就事件回应「官员出席有关场合穿上合适装束」，但翌日即转軚，在社交媒体发帖文「由衷致歉」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
23小时前
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
1小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
6小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
00:42
天水围嘉湖山庄7旬翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
4小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
9小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
2026-01-12 11:55 HKT