大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
更新时间：15:34 2026-01-13 HKT
发布时间：15:34 2026-01-13 HKT
发布时间：15:34 2026-01-13 HKT
政府今日（13日）宣布，钟慧婷明日（14日）接替陈巧敏出任大埔民政事务专员。
钟慧婷于2010年加入政务职系，曾于多个政策局和部门工作，包括财经事务及库务局、教育局、发展局、前政策创新与统筹办事处和前食物及衞生局。她调任大埔民政事务专员前为食物环境衞生署助理署长（街市发展）。
相关新闻：宏福苑五级火｜路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
前大埔民政专员陈巧敏，早前出席宏福苑火灾路祭时，身穿黑白图案连身裙向灵柩致意， 惹来网民热议，指其衣着有欠庄重。当晚民政事务署就事件回应「官员出席有关场合穿上合适装束」，但翌日即转軚，在社交媒体发帖文「由衷致歉」。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
2026-01-12 11:55 HKT