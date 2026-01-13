大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议

政府今日（13日）宣布，钟慧婷明日（14日）接替陈巧敏出任大埔民政事务专员。

钟慧婷于2010年加入政务职系，曾于多个政策局和部门工作，包括财经事务及库务局、教育局、发展局、前政策创新与统筹办事处和前食物及衞生局。她调任大埔民政事务专员前为食物环境衞生署助理署长（街市发展）。

前大埔民政专员陈巧敏，早前出席宏福苑火灾路祭时，身穿黑白图案连身裙向灵柩致意， 惹来网民热议，指其衣着有欠庄重。当晚民政事务署就事件回应「官员出席有关场合穿上合适装束」，但翌日即转軚，在社交媒体发帖文「由衷致歉」。