议员利益申报︱江旻憓申报新界住宅单位出租 任马会顾问有受薪 一议员持23内地铺位

新一届立法会议员已于元旦就任，其中40名为首次进入议会的「新丁」。立法会秘书处已公开大部分新任议员的利益申报资料，《星岛头条》今日（13日）翻查相关纪录，发现当中11位议员为「无壳蜗牛」，27人报称持有物业，仅余2人未见申报物业持有情况。

江旻憓马会顾问一职为受薪

江旻憓本来是马会对事事务经理，担任议员后已改任顾问。在立法会利益申报资料中，她未明确说明该顾问职位是否受薪，但她在「受薪雇佣关系及职位」一栏中申报了该职务，意味职位是受薪。江旻憓亦申报此次转任顾问，并非因其立法会议员身份所致。

江旻憓未收捐赠以支付选举开支

江旻憓在土地及物业申报中披露，于新界持有一个用作出租的住宅物业。根据公开资料显示，她在2024年巴黎奥运会上，击败了东道主法国选手，为香港赢得重剑个人赛金牌，马会透过「优秀运动员奖励计划」向她颁发了600万港元奖金。

江旻憓于去年11月宣布参选时，获信和集团主席黄永光、旅游业议会主席谭光舜、美丽华集团首席营运总裁陈宗彝等人站台支持。江旻憓申报称，在选举期间未有以候选人身份或透过任何代表，收取捐赠以支付选举开支。

11名新丁成「无壳蜗牛」 楼家强申报内地持23间商舖

据申报资料显示，共有11名新任议员申报未持有任何物业或土地，成「无壳蜗牛」，包括新界东南方国珊、港岛东植洁铃、社福界陈文宜、劳工界林伟江、饮食界梁进、选委界庄家彬及渔农界陈博智、进出口界钟奇峰、工业界（第一）黄永威、选委界吴英鹏、商界（第一）林伟全。

另有27人申报持有不同类型物业，涵盖香港、内地及海外，亦涉及住宅、商舖、车位及工业单位等多种资产。当中选委界苏绍聪申报在香港拥有4个住宅单位，其中1个为自住，其余3个用作出租，另在内地持有2个出租住宅；选委界楼家强申报在内地持有23个车位及23间商舖；工程界卜国明申报有6个单位，包括在香港拥有3个自住单位，在英国持有1个用作出租住宅单位，在内地则有2个自住单位；选委界文颕怡申报拥有6个单位及2个车位，包括在香港持有1个自用商业单位、1个自用车位、2个自用工业物业及1个用作出租工业舖位，在澳门拥有1个住宅物业及1个车位（均用作出租），在内地亦有1个用作出租住宅物业。

此外，仍有2名议员在「土地及物业」一栏中留空，未知其物业持有状况，包括建测规园界刘文君，以及选委界范骏华。

陈晓峰申报获自由党20万元捐赠

至于选举捐赠，陈晓峰申报获自由党20万元捐赠，同属自由党的梁进亦申报曾获捐赠，但在捐赠金额及捐赠人一栏仍未更新，标示为「容后补上」。郭芙蓉、姚铭、张培刚、植洁铃、 朱立威、叶傲冬、洪锦铉申报获民建联选举捐赠。

同为经民联新丁的林伟全，申报收到经民联1698.57元捐赠，以及甲级能源有限公司800元捐赠；卜国明、工业界（第一）黄永威，申报曾获捐赠，但在捐赠金额及捐赠人一栏标示为「容后补上」。