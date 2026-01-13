大棋盘︱立法会改设「总协调人」 何君尧任「内副」有玄机？

立法会主席选举尘埃落定后，其他议会重要位置亦已完成协调，新任主席李慧琼昨公布，金融界陈振英与工联会会长吴秋北共同担任「总协调人」角色。新一届立法会没有俗称「班长」的召集人，改称为「协调人」，有建制人士认为，这是把有关安排制度化，更好地概括职能。至于内会副主席一职，原本不乏有意竞争者，但最终由选委界何君尧出任，很多议员皆表示出乎意料。

李慧琼上任后即搞搞新意思，举行立法会首次内部工作交流会，坐在其身旁的正是陈振英与吴秋北。据了解两名「总协调人」并无正副之分，但按议会资历，作为议会「二把手」的内会主席陈振英料角色更吃重。

「班长」非正式职衔 「总协调人」正式制度化

总协调人职责与昔日的「班长」相似，有资深建制派指，「班长」角色源于旧制立法会下，建制派要跟泛民周旋，需要一名有声望和资历的议员团结建制阵营，负责在幕后指挥、沟通联系、统一发声等工作，最初由民建联叶国谦担任，至第六届由廖长江接任。完善选制后，廖长江继续担任此角色，但没有正式职衔。2024年，政府向廖长江颁授大紫荆勋章时，在嘉许语形容他是「立法会议员召集人」。

该建制中人指，立法会需要有资深议员当统筹，值得制度化，但随时代变化功能亦有不同，「总协调人」可更好地概括职能，工作包括在议会内「提场」、解答议员疑难，乃至与有关方面沟通等，担当桥梁角色，这与内会主席的功能也有一定重叠。

除了总协调人，议会内部亦继续设有12人的协调小组，成员包括三大界别协调人，例如选委界协调人是梁美芬，副协调人是陈绍雄和姚柏良；功能界别由邵家辉、李惟宏负责；地区直选协调人是周浩鼎和杨永杰。

选委界何君尧任内会副主席。

何君尧任内副 议员指「坐到上去就唔会乱来」

在众多协调结果中，最令人意外的莫过于选委界议员何君尧，出任内会副主席。「内副」相当于立法会「第三主席」，尤其本届立法会，李慧琼不时要到北京出席人大常委会会议，由陈振英代为主持大局，何君尧也要随时接更顶上。

2016年跻身议会的何君尧向来语出惊人，时有惹火言论，政界对他能否胜任代主席职务不无疑虑。有议员指，内会副主席过往多由无党派议员出任，例如上届的马逢国、陈健波等，而一众经历过旧制的资深议员当中，绝大部分有党派背景，陈振英出掌内会主席后，何君尧已是「硕果仅存」的无党派资深议员。

至于何君尧个人风格，有议员认为他是律师，对议会程序总有一定把握，「佢平时钟意闹人，但坐到上主席位置，就唔会乱来。」亦有人认为，何君尧过往争议言论多，但实际上有分寸，「佢好清楚自己表演紧啲咩，唔会一『上头』就失晒控」。

其实今次何君尧「爆冷」跑出，也关乎议会势力平衡，早在大主席选举前夕，民建联便事前张扬不会争「内副」一职，以减低议员对「民建联独大」的疑虑。选举后，作为第二大赏的经民联，原打算派出梁美芬争夺内会主席或副主席，但最终梁美芬改任选委界协调人，她更附议何君尧担任「内副」的提名。建制中人指，议会重要岗位须经各党派协调，更要由「更高层次」拍板，并非议员主观意愿便可决定。

聂风