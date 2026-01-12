宏福苑大火︱陈健波暂停市建局非执董等3公职 专注独立委员会工作 获特首批准
更新时间：20:48 2026-01-12 HKT
因应大埔宏福苑五级火，政府早前宣布成立独立委员会调查事件，由法官陆启康担任主席，陈健波和欧阳伯权为委员。政府发言人今日（12日）宣布，陈健波早前致函行政长官李家超，表示为腾出更多时间和更专注做好独立委员会工作，希望暂停其担任的廉政公署贪污问题咨询委员会主席、市区重建局董事会非执行董事，及授勋及非官守太平绅士遴选委员会成员3项公职，直至独立委员会工作完成为止。李家超已同意并批准有关请求。
独立委员会料9个月内完成工作
政府发言人指出，独立委员会需审视的范围广泛，尤其涉及围标和利益相连的系统性问题，性质复杂。政府将全力配合，确保委员会能在限期内完成审视并编写报告。政府亦感谢陈健波以专业和认真的态度处理委员会工作，并期待他在完成独立委员会工作后，继续在上述公职岗位作出贡献。
大埔宏福苑火灾独立委员会于去年12月12日成立，旨在审视事故原因及相关问题，查明事实真相，并就防范事故再发生及改善措施提出建议。独立委员会已于去年12月19日举行首次会议，预计将在9个月内完成工作。
