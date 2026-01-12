Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会事务协调机制已确立 陈振英、吴秋北任「总协调人」

政情
更新时间：14:50 2026-01-12 HKT
发布时间：14:50 2026-01-12 HKT

第八届立法会首次会议即将于本星期三举行。立法会主席李慧琼于社交平台指出，今早（1月12日）与一众议员举行第一次内部工作交流会，这是其上任立法会主席后的新安排。她亦一并公布，立法会「总协调人」将分别由金融界陈振英和工联会吴秋北担任。

周三大会 行政长官会先向立法会发言

李慧琼提到，会上主要向议员报告有关立法会事务的协调机制已确立，以协助议员更有效统筹并处理立法会各项事务，包括各委员会正副主席及成员名单。总协调人由陈振英议员和吴秋北议员担任，而协调小组（共12位成员）已成立，成员涵盖立法会各大政团及三大界别（选举委员会、功能组别及地区直选）的议员代表。

她又指，于会上呼吁议员齐心协力，认真落实《立法会议员守则》，加强自我管理、自我监督、自我完善。她指行政长官高度重视立法会，将于本星期三的首次立法会会议开始时，就特区政府对新一届立法会的期望、行政立法良性互动及大埔宏福苑火灾的支援及善后事宜，向立法会发言。

当日行政长官发言后，政务司司长将会动议有关宏福苑火灾后支援及重建工作的议案。鉴于议案非常重要，李慧琼已决定延长辩论时间，让所有有意发言的议员均有机会各抒己见，向政府建言献策，并特别提醒新议员要及早按掣要求发言。

李慧琼指，在今早会议上，新旧议员均精神抖擞，士气高昂，「我祝愿大家勤勉履职、担当作为，与我一起携手展现新一届立法会新气象！」

据悉，财委会辖下两个小组委员会，即人事编制小组委员会、工务小组委员会的正副主席名单已完成协调。人事编制委员会主席由民建联周浩鼎担任、副主席由新民党李梓敬出任；陈绍雄以及G19陈沛良则分则出任工务小组正副主席。

至于选委会方面会由经民联梁美芬担任协调人、陈绍雄和G19姚柏良任副协调人；地区直选由杨永杰、民建联周浩鼎出任协调人；功能组别由自由党邵家辉、G19李惟宏担任协调人；部分党派负责人，如新民党陈家珮、经民联吴永嘉、民建联陈克勤亦为协调人。

据了解，选委界协调人梁美芬今午已邀请一众选委议员明日到立法会开会。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
23小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
20小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
5小时前
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
8小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
15小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
2026-01-12 11:55 HKT
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
23小时前