李慧琼：立法会事务协调机制已确立 陈振英、吴秋北担任「总协调人」

政情
更新时间：14:50 2026-01-12 HKT
发布时间：14:50 2026-01-12 HKT

第八届立法会首次会议即将于本星期三举行。立法会主席李慧琼于社交平台指出，今早（1月12日）与一众议员举行第一次内部工作交流会，这是其上任立法会主席后的新安排。她亦一并公布，立法会「总协调人」将分别由金融界陈振英和工联会吴秋北担任。

周三大会 行政长官会先向立法会发言

李慧琼提到，会上主要向议员报告有关立法会事务的协调机制已确立，以协助议员更有效统筹并处理立法会各项事务，包括各委员会正副主席及成员名单。总协调人由陈振英议员和吴秋北议员担任，而协调小组（共12位成员）已成立，成员涵盖立法会各大政团及三大界别（选举委员会、功能组别及地区直选）的议员代表。

她又指，于会上呼吁议员齐心协力，认真落实《立法会议员守则》，加强自我管理、自我监督、自我完善。她指行政长官高度重视立法会，将于本星期三的首次立法会会议开始时，就特区政府对新一届立法会的期望、行政立法良性互动及大埔宏福苑火灾的支援及善后事宜，向立法会发言。

当日行政长官发言后，政务司司长将会动议有关宏福苑火灾后支援及重建工作的议案。鉴于议案非常重要，李慧琼已决定延长辩论时间，让所有有意发言的议员均有机会各抒己见，向政府建言献策，并特别提醒新议员要及早按掣要求发言。

李慧琼指，在今早会议上，新旧议员均精神抖擞，士气高昂。「我祝愿大家勤勉履职、担当作为，与我一起携手展现新一届立法会新气象！」

