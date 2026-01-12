Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代

政情
更新时间：10:49 2026-01-12 HKT
发布时间：10:49 2026-01-12 HKT

【光明顶/商台/陶杰】资深传媒人陈志云（Stephen）现时在商业电台首席智囊，并主持节目《在晴朗的一天出发》，他近日在节目中「倒数日子」，传出即将离开效力多年的商台。陈志云今早（12日）在《在晴朗的一天出发》中亲自揭晓答案，节目一开始时先向观众派「定心丸」，说：「我就继续喺度同大家服务，多谢大家关心。」他会主持新节目《又系时候同一天讲再见》，取代原有时段的《光明顶》。

光明顶停播︱陈志云及江玉欢主持新节目 1.19启播

节目随即播出新节目《又系时候同一天讲再见》的宣传声带，宣布新节目将于下周一（1月19日）启播，逢星期一至五晚上11时至12时，由陈志云及江玉欢分别主持上下半小时。

至于流传陈志云与商台「说再见」，主持陈聪解释，早前的「倒数」其实属宣传策略之一，属于节目「teaser」，刻意制造悬念吸引注意。陈志云又坦言，过去一星期收到大量讯息，不少多年未联络的朋友亦主动关心，部分反应更出乎他意料之外，但碍于公司宣传安排，未能及早澄清。

相关新闻：

陈志云传离开商台惊现电视城惹揣测 TVB高层回应曾志伟工作交接安排

光明顶停播︱陈志云新节目以人物专访为主 江玉欢谈生活、旅游

陈志云透露，新节目定位以「情感价值」为主，希望在深夜时段，为生活压力沉重的香港人带来温度与陪伴。自己主持的上半场，将以聊天形式为主，与不同嘉宾分享人生、生活、快乐与如何为自己「充电」，着重真诚交流。嘉宾阵容方面，陈志云透露已邀请多位不同界别人士，包括中大第九任校长卢毓明、政务司司长卓永兴、郑安琪与张继聪夫妇、郑秀文、骑师何泽尧等。江玉欢主持的部分，会谈一些生活话题，包括旅游等。

对于外界关注他会否离开商台，陈志云直言自己曾经思考过未来去向，但强调现阶段仍会继续留在商台工作，至于更长远的决定，日后会再与大家分享，「唔使心急，慢慢同大家讲」。

周一至周五晚上同时段，原先播放由「香江才子」陶杰主持的清谈节目《光明顶》，据了解本周五（1月16日）晚会是最后一集。

光明顶停播︱冯智政选举前夕卷入舆论争议

商台回复查询指，2026年，商业电台雷霆881将迎来一系列节目改革，「日给力，夜喘息」，在晚间时段加入多元化生活分享与陪伴元素，为香港人注入更多情绪价值。1月19日起，逢星期一至五晚上10时，将播放由乐乐主持的《乐和心事》，为听众带来全新内容。紧接晚上11时推出全新节目《又系时候同一天讲再见》，首半小时由陈志云主持，后半小时由前立法会议员江玉欢主持。

有关节目详情，请留意电台公布。

《又系时候同一天讲再见》将接替原有深夜时段的节目《光明顶》。《光明顶》是商台的晚间清谈广播节目，2003年9月起启播，播放时间为星期一至星期五晚上11时至12时，长年由专栏作家陶杰主持。其中一名主持人冯智政，于立法会选举前夕卷入舆论争议。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
21小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
21小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
11小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
4小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
16小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
18小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
19小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
17小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
21小时前