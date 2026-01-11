财政预算案将于2月25日发表 陈茂波：继续精准配置资源 须慎防外围市场波动

财政司司长陈茂波在网志表示，新一年度《财政预算案》将于下月25日发表，会密集地与社会各界和行业代表、团体及市民会面，聆听大家的想法和意见。在不同的咨询场合，大家都认同从宏观角度来看，疫情后这几年，香港经济正稳步发展。盛事活动亦吸引了更多旅客访港，为市面增添良好气氛。

陈茂波表示，政府整体的开支仍然上升，教育、医疗及社会福利三个范畴的开支占政府开支接近60%。政府要精准配置资源、提升效率，确保有限的公共资源能用得其所，维持公共服务的可持续性。同时不排除未来市场有更趋动荡的可能，必须谨慎防范外围市场波动对香港市场和资金流向的可能影响。

要聚焦开拓更多新经济增长点

不过，他指国际地缘政局气氛愈趋紧张，近来单边主义、霸权主义更是肆无忌惮。世界面对的不确定性或许会变得更大，不排除未来市场有更趋动荡的可能，必须谨慎防范外围市场波动对香港市场和资金流向的可能影响。此外，本港经济在转型过程中，难免存在发展不平均和不平衡的问题，一些行业和市民确实面对挑战。

陈茂波昨天出席港台节目《众言堂》，与市民就新一份《财政预算案》直接交流。陈茂波网志

陈茂波指，国家一直以来的坚实支持、内地经济的稳步发展，更是我们最坚实的后盾。在当前「人工智能+」（AI+）加速蜕变的时代，科技的广泛和高质量应用将会定义经济体的核心竞争力。如何更好通过科技赋能行业、企业以及普罗市民，更充分受惠于AI的高速发展，帮助他们提升创造力、竞争力，开创新模式、新市场，是香港须集思广益的课题，也是需要合力推动的工作。

同样重要的是，在经济结构调整阶段，要聚焦开拓更多新的经济增长点，为社会创造更多元、更多的优质就业机会，让发展的成果更广泛惠及不同阶层的市民。

会适度发行债券支持基建发展

他补充，经济的高质量发展能创造有利条件，让政府应对社会在发展过程中出现的问题和需要。与此同时，也需要继续谨慎管理公共财政，及须积极投资未来，特别是北部都会区的提速发展，不失时机地抢抓机遇，巩固未来的增长动力。基建投入的回报往往在建成以后才陆续显现，随着政府对工务工程的加大投入，本年度的资本帐目仍会录得赤字。会借助市场力量，包括适度发行债券，以支持基建发展。

他续称，目前，特区政府未偿还债务相对本地生产总值的比率只约为12%，在国际上仍处于非常健康水平。

