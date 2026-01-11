Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案将于2月25日发表 陈茂波：继续精准配置资源 须慎防外围市场波动

政情
更新时间：11:50 2026-01-11 HKT
发布时间：11:50 2026-01-11 HKT

财政司司长陈茂波在网志表示，新一年度《财政预算案》将于下月25日发表，会密集地与社会各界和行业代表、团体及市民会面，聆听大家的想法和意见。在不同的咨询场合，大家都认同从宏观角度来看，疫情后这几年，香港经济正稳步发展。盛事活动亦吸引了更多旅客访港，为市面增添良好气氛。

陈茂波表示，政府整体的开支仍然上升，教育、医疗及社会福利三个范畴的开支占政府开支接近60%。政府要精准配置资源、提升效率，确保有限的公共资源能用得其所，维持公共服务的可持续性。同时不排除未来市场有更趋动荡的可能，必须谨慎防范外围市场波动对香港市场和资金流向的可能影响。

要聚焦开拓更多新经济增长点

不过，他指国际地缘政局气氛愈趋紧张，近来单边主义、霸权主义更是肆无忌惮。世界面对的不确定性或许会变得更大，不排除未来市场有更趋动荡的可能，必须谨慎防范外围市场波动对香港市场和资金流向的可能影响。此外，本港经济在转型过程中，难免存在发展不平均和不平衡的问题，一些行业和市民确实面对挑战。

陈茂波昨天出席港台节目《众言堂》，与市民就新一份《财政预算案》直接交流。陈茂波网志
陈茂波昨天出席港台节目《众言堂》，与市民就新一份《财政预算案》直接交流。陈茂波网志
陈茂波表示，就《财政预算案》会密集地与社会各界和行业代表、团体及市民会面，聆听大家的想法和意见。陈茂波网志
陈茂波表示，就《财政预算案》会密集地与社会各界和行业代表、团体及市民会面，聆听大家的想法和意见。陈茂波网志

陈茂波指，国家一直以来的坚实支持、内地经济的稳步发展，更是我们最坚实的后盾。在当前「人工智能+」（AI+）加速蜕变的时代，科技的广泛和高质量应用将会定义经济体的核心竞争力。如何更好通过科技赋能行业、企业以及普罗市民，更充分受惠于AI的高速发展，帮助他们提升创造力、竞争力，开创新模式、新市场，是香港须集思广益的课题，也是需要合力推动的工作。

同样重要的是，在经济结构调整阶段，要聚焦开拓更多新的经济增长点，为社会创造更多元、更多的优质就业机会，让发展的成果更广泛惠及不同阶层的市民。

会适度发行债券支持基建发展

他补充，经济的高质量发展能创造有利条件，让政府应对社会在发展过程中出现的问题和需要。与此同时，也需要继续谨慎管理公共财政，及须积极投资未来，特别是北部都会区的提速发展，不失时机地抢抓机遇，巩固未来的增长动力。基建投入的回报往往在建成以后才陆续显现，随着政府对工务工程的加大投入，本年度的资本帐目仍会录得赤字。会借助市场力量，包括适度发行债券，以支持基建发展。

他续称，目前，特区政府未偿还债务相对本地生产总值的比率只约为12%，在国际上仍处于非常健康水平。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
22小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT