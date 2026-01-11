宏福苑安置｜卜国明调整观点：现有方案下易地重建较可行 原址重建不会降低成本

政府正透过问卷收集宏福苑居民对长远安置安排的初步意见。曾提出原址重建成本效益较高的前土木工程处处长、现任立法会议员卜国明，于电台节目中调整看法，表示根据目前各项方案评估，易地重建会较为可行，且所需时间较短。

宏福苑安置｜政府近日指原址重建并不实际

政府「应急及善后安排工作组」组长、财政司副司长黄伟纶昨日指出，宏福苑原址重建程序繁复，需时九至十年，形容并不实际。

卜国明在电台节目中表示，进入立法会后，其首要工作是推动北部都会区加速建设与基础设施发展，以激活香港楼市及经济。然而，去年11月26日大埔宏福苑发生严重火灾，当前更逼切的任务是协助灾民尽快恢复正常生活。

方案需考量成本效益及时间

卜国明指出，作为工程师，必须依循科学与理性审视不同方案，同时重视居民的意愿。从工程角度分析，火灾后的大厦必须检验结构安全。若损毁程度较轻，理论上可透过修复让居民重返居所，但居民是否愿意返回则是另一问题。若楼宇已不适宜居住，则需拆卸，并面临两个选择：原址重建或易地重建。此时须考量哪一方案的成本效益较高、时间较快。

他表示，从现在看来，易地重建在时间上似乎较原址重建更具优势。对于自己早前曾认为原址重建可节省时间，他解释当时是基于「原址原图则」的设想，即若地基未受破坏，沿用原有地基重建理论上较快。然而，宏福苑楼龄已逾四十年，当年图则与消防标准均不符合现行法规，因此用原图则重建会有一定困难，似乎不太适合，「所以变咗原址原则（图则）呢样嘢，其实是有少少不存在（可行性）」。

卜国明进一步说明，若在原址按现今标准重新设计图则，由于楼宇摆动及重量分布可能改变，沿用原地基的机会很低，即是要拆卸重新打桩兴建，建筑成本不会降低，时间亦不会更快。对灾民而言「 你叫佢等一年，佢可能等到，但你叫佢等五年，佢可能等不到」。

易地重建是最快且合适方案

他认为，若能寻得合适的已规划用地（熟地）进行易地重建，即可省去拆卸步骤，直接展开打桩及建造工程，时间将大为缩短。经民联早前建议使用颂雅路一幅距离宏福苑不远的熟地，若适度调整设计，可能是最快且合适的方案。尽快落实重建安排，有助减轻灾民的心理压力。

宏福苑大火亦引发社会关注大厦大型维修中的「围标」问题。卜国明强调，若发现不合规手法，必须从制度上根本整治。政府应思考如何从顾问及承建商等方面着手，协助业主法团，例如引入第三方机构提供支援。

至于以金属棚架取代竹棚，卜国明表示，香港地狭人稠，待维修楼宇数量日益增加，若硬性规定全面采用金属棚架，将缺乏弹性。尤其当维修规模不大时，保留竹棚选项仍然合适，且对成本效益较为有利。

他补充，竹棚围网属下游问题，更关键的是上游的顾问与承建商甄选程序。本次事件中，同时为八幢楼宇搭建全围网的安排并不合理，反映缺乏风险评估与安全平衡。未来进行大型维修工程时，必须实施妥善的工程管理。



