立法会首次会议 特首将出席发言 聚焦宏福苑支援及重建 不设质询环节延长辩论时间

政情
更新时间：14:25 2026-01-10 HKT
发布时间：14:25 2026-01-10 HKT

本届立法会首次会议将于下周三（1月14日）上午11时在立法会综合大楼会议厅举行。行政长官李家超将于会议开始时发言，随后政务司司长陈国基将动议有关「大埔宏福苑火灾后支援及重建工作」的议案。为确保会议能充分聚焦此重要议案，立法会主席李慧琼决定是次会议不设质询环节，并延长相关辩论时间，让所有有意发言的议员均有机会表达意见。

延长辩论时间并处理议员议案

经与政府当局商讨后，立法会主席决定是次会议不安排质询环节。鉴于社会对宏福苑火灾后的支援及重建工作极为关注，且议题涉及范围广泛，立法会主席决定延长政务司司长动议议案的辩论时间，让所有有意发言的议员均可发言，每位议员可发言一次，限时5分钟。

另外，立法会主席亦决定，是次会议将处理一项由实政圆桌、新界西北议员庄豪锋提出的议案，该议案的辩论时限为4小时，主题为改善大厦维修工程管理。

 

