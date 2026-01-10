财政预算案2026｜27位市民提建议 关注生育奖金、安老 有人倡70岁以上免费乘车

财政司司长陈茂波今日（10日）出席电台节目就新一份《财政预算案》进行公众咨询，逾90名观众出席。《星岛》统计提问人士关注项目，共有27位市民提出建议，涵盖多项政策范畴，反映社会对新一份财政预算案的广泛关注。出席者来自不同背景，包括绿色科技从业员、心理学家、学生等，展现多元参与。

社会福利与民生议题最集中

根据《星岛》统计，社会福利与民生议题最为集中，涵盖长者安老、「长者两元乘车计划」、长者医疗券、全民消费券、照顾者津贴、护老服务、幼儿支援、少数族裔支援，以及新生婴儿奖励金等，反映民生需求显著。

更有长者建议政府考虑在未来的财政预算案中，为70岁或以上长者提供免费乘车待遇，并在今年内落实相关安排。陈茂波回应时表示，「两元乘车计划」一直备受公众关注，为确保计划于人口高龄化趋势下得以持续，针对70岁以上长者免费乘车建议，政府回应将从多方面整体评估，兼顾社会资源与长者福利。

至于本港经济与竞争力的提问则有6项，涉及本港经济发展、中小企支援、人才引进、外劳政策、零售市道及盛事经济等，反映社会对提振经济、增强竞争力的高度期待。创新科技与金融议题亦有5项提问关注创科领域，包括绿色科技、人工智能、金融基建、稳定币及资讯科技发展，市民对产业升级与金融创新的重视。

教育与人才相关提问涉4项

教育与人才的相关提问共4项，涉及中小学教育、特殊教育需要（SEN）、人才吸引及学生支援，教育议题持续受到关注。其他议题包括地区工程、医疗费用、保险、住屋问题及生活成本等。

人才引进方面，陈茂波指出无需额外拨款，而是透过既有入境计划放宽条件，吸引对本港经济社会发展有贡献的专业人士。过去几年，当局已重点聚焦于创新科技及金融等关键范畴，吸引相关专才来港。为支持学生就业及创业，陈茂波指政府已向大学增拨资源，鼓励师生将科研成果转化为实际应用。除大学外，科学园、数码港等创科基地亦欢迎不同阶段的创新企业进驻，进一步推动本地创科生态发展。

