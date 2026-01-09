Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会｜经民联拟派梁美芬竞逐内会主席 对撼陈振英？

政情
更新时间：15:09 2026-01-09 HKT
发布时间：15:09 2026-01-09 HKT

立法会主席选举尘埃落定，其他重要岗位如内务委员会、财务委员会正副主席，会否继续奉行「自由搏击」，备受政圈关注。据了解，作为议会第二大党的经民联，有意派出资深议员梁美芬角逐内会主席。

来自G19的陈振英失落大主席宝座，有传他会出任内会主席，辅助李慧琼，他昨日受访时表示，对出任内会、财会主席等职务持开放态度。不过，有经民联中人认为，内会、财会亦可以透过竞争，让议员「优中选优」，不一定要透过协商产生自动当选，笑言经民联已「让出」大主席宝座，议会其他位置要当仁不让争取。

据知，经民联内部已决定推举2008年连任至今的选委界梁美芬，力争内会主席一职；若未能成事，亦会争取副主席职务。至于财委会主席一职，据传自由党主席邵家辉有意染指。

大主席选举前夕，曾有消息指若李慧琼当选，民建联主席陈克勤可能角逐内会副主席，协调各党派工作。不过当时有民建联中人「呼冤」，指大主席、内会正副主席3个重要岗位，不可能由民记独占两席，一来要由「更高层次」拍板，二来要各党派协调产生，质疑有关说法是营造「民建联霸道」的假象。

内会、财会、人事编制小组委员会及工务小‍组委员会的报名限期，今日（9日）中午12时结束。根据最新名单，内会、财会各有89名议员报名加入，即除了立法会主席李慧琼外，全部议员均有加入。

