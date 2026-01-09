大棋盘｜陈振英疑「走票」 自由搏击风气可延伸？政圈关注李慧琼日后剑指特首

奉行「自由搏击」的立法会主席选举，最终由身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界陈振英。点票过程犹如NBA赛事，双方4次交换领先位置，陈振英初段更一度最多领先8票，席间多次起哄，最终由李慧琼赢得主席宝座，也保住了议会第一大党的颜面。

全国性团体出手助李慧琼

今次选举虽有「明令」议员不得拉票，但双方阵营各有元老在背后发功，据闻民建联除出动谭耀宗，一些全国性团体及社团亦有「落水」，云集港区人大政协的友好协进会，也有高层协助拉票。笔者与多位有份「打电话」催票的元老讨论，选前有人认为李慧琼赢面稍大，也有人认为陈振英略为占优，可见形势「五五波」充满悬念，最终票数亦反映旗鼓相当。

昨日特别论坛上，二人开了不少「支票」回应议员诉求，有议员认为陈振英表现稍佳，回答提问不官腔，言辞较幽默，争取了一些分数。不过有议员分析，李慧琼虽不时要上京开会，但始终有「直通天庭」优势，亦有暂代主持大会经验；加上民建联与社团、教联会、选委界别等联系紧密，催票能力不容小觑。从年龄考虑，李慧琼现年51岁，比64岁的陈振英年轻，「可持续性」也更高。

反对「民建联独大」是陈振英支持来源

胜负只差5票，换言之只要3名议员「倒戈」，便足以左右大局，据闻附议陈振英提名的议员中，有人「转軚」支持李慧琼。虽然提名不一定与投票挂钩，但基于政治伦理，大多数人提名与投票取态相同。有议员笑言，幸好最后并非一票之差，否则因航班问题未能赶及投票的G19议员李浩然，恐难辞其咎。

无论如何，李慧琼今次险胜，反映不少议员确实不欲民建联势力太大。有支持陈振英的元老透露，新议会「七十以上一个不留」，民建联无人因年龄问题须退任，议席更进帐至21席，其他板块难免心生嫉妒，这正是陈振英支持度的重要来源，因此团结各党派是李慧琼上任后的一大挑战。

至于其他重要职位如内会、财委会、帐委会主席等，将经协商产生，并体现势力均衡，预料陈振英会担任内会主席；经民联吴永嘉及梁美芬、自由党邵家辉，传有意染指「内副」及财会主席。

相关新闻：

立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度

李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...

立法会主席选举｜谭耀宗︰体现高质量民主良性竞争 刘兆佳 : 李慧琼从政经验是胜出关键

李慧琼剑指特首宝座？建制：先做好立法会主席

李慧琼一直是重点栽培的建制核心人物，当年获曾钰成赏识加入民建联，在区选、立选几乎战无不胜，政途平步青云，2023年更接替谭耀宗出任人大常委。政圈多年前已有说法，李慧琼是未来特首潜在人选之一，今次当选主席拾级而上，政界关注她假以时日会否更上一层楼。不过有建制中人指，李慧琼仍相对年轻，首要是做好立法会主席职责，交出成绩，其他问题根本无人说得准。

大主席争夺揭盅后，一众议员纷纷表态支持，形容选举是「高质量民主」。全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，今次主席选举开放竞争，体现在「爱国者治港」下，只要有能力、具有领袖的亲和力及权威，在君子之争的前提下，一样有机会竞逐宝座，「无任何人有特权，获得『钦点祝福』」。他指良性竞争促进参选者提升自己，更努力团结各方。

至于「自由搏击」先例，能否延续至明年特首选举，毋须「一人模式」？刘兆佳说不能排除可能性，但中央对特首的能力要求更高，须团结社会大多数、具行政能力、懂拆解复杂民生难题等。他认为「爱国者治港」并非一言堂或铁板一块，只要能展现能力并获得信任，竞争大门一直打开。

聂风

