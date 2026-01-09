立法会主席选举｜港澳平：激烈竞争迸发民主活力 再次证明新选制是好制度

立法会主席选举完成，身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界议员陈振英，成功当选。国务院港澳办公室发表署名「港澳平」评论文章指，这场公开、透明的良性竞争，进一步丰富了「爱国者治港」下香港高质量民主的实践，再次彰显新选举制度的先进性优越性。

文章指，二人爱国爱港，立场旗帜鲜明。李慧琼、陈振英两位候选人聚焦发挥香港「一国两制」制度优势，深入阐释主动对接国家「十五五」规划，推动香港更好融入和服务国家发展大局，充分展现胸怀全局的站位。

港澳平：新主席定能引领立法会贯彻行政主导体制

文章又指，激烈竞争，迸发民主活力。两位候选人服务香港多年，具备丰富的立法会工作经验，成绩显著，得到广泛认可。双方得票旗鼓相当，直至唱票结束方见分晓。

文章指今次选举公开透明，程序严谨依规。立法会议员依照法定程序提名，确定候选人人选。候选人在特别论坛上认真展开辩论，议员不记名投票，唱票点票监票一丝不茍。文章又指，候选人建设性回应议员提问，围绕推动香港高质量发展、高水平治理的共同目标，提出具体可行的意见建议。

文章表示，新一届立法会主席选举的成功，归根结底是全面落实「爱国者治港」原则的成功，是香港新选举制度的成功。新制度是促进香港民主健康发展的好制度，摈弃对抗与撕裂，讲求理性讨论、务实建言，塑造良好政治文化。新制度是把维护国家主权、安全、发展利益，和保持香港长期繁荣稳定有机结合的好制度，确保特区管治权牢牢掌握在坚定的爱国者手中，坚决维护政权安全，切实保障广大香港居民的民主权利和根本福祉。新选举制度是确保「一国两制」实践行稳致远的好制度，促进行政立法良性互动，有效提升治理效能，团结各方力量，推动协调发展。

文章总结说，立法会主席角色重要、责任重大，「相信新一届立法会主席一定能够引领立法会贯彻行政主导体制，积极支持行政长官和特区政府依法施政，共同开创良政善治的管治新局面；引领立法会深入社区和业界，接地气、汇民智，高水平议政、高质量立法，在香港由治及兴的进程中更好发挥作用；引领立法会落实《立法会议员守则》，加强自我管理、自我监督、自我完善，勤勉履职、担当作为，展现新一届立法会新气象。 」