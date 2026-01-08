立法会｜江旻憓报名工务小组 工联会一新丁不加入内会、财会

立法会内务委员会、财务委员会、人事编制小组委员会及工务小‍组委员会的报名限期将于明日( 9日 )中午12时结束。立法会今日（8日）公布已报名加入相关委员会的议员名单。当中内会及财会至今各有87名议员报名加入，工联会李广宇未有报名加入内会、财会；工程界卜国明未报名加入内会；至于身兼行政会议成员的刘业强则未有报名加入财会。

负责审核政府在基本工程储备基金的工务小组委员会有42人报名，当中包括旅游界立法会议员江旻憓。资料图片

工联会李广宇至今没有报名内会、财会。资料图片

江旻憓报名加入工务小组

至于负责审核政府当局有关开设、重新调配和删除常额及编外的首长级职位，以及更改公务员各职级和职系架构的建议的人事编制小组委员会有31人报名，当中14人为「新丁」，包括范骏华、陈文宜、陈祖光、庄家彬及陈晓峰等。

记者︰黄子龙