立法会主席选举｜谭耀宗︰体现高质量民主良性竞争 刘兆佳 : 李慧琼从政经验是胜出关键

身兼全国人大常委的民建联议员李慧琼，以5票之差险胜金融界议员陈振英，当选立法会主席，成为继曾钰成后，第二位具民建联背景的立法会主席。全国港澳研究会副会长谭耀宗表示，选举过程公开、公平、公正，充分展现立法会议员的专业素养和责任担当，以及体现了新选举制度下高质量民主的良性竞争。

谭耀宗 : 选举过程公开、公平、公正

谭耀宗称，新选举制度全面落实「爱国者治港」原则，确保立法会高效运作， 议员依法履职，推动香港实现良政善治。他对新一届立法会充满信心，期待议员们以香港整体利益为依归，与行政机关建立良性互动，发展经济和改善民生，助力香港更好地融入和服务国家发展大局。

刘兆佳：李慧琼从政经验是胜出关键

全国港澳研究会顾问刘兆佳认为两名候选人势均力敌、各有千秋，难以评价谁有压到性优势，但估计李慧琼的从政经验、涉猎范围和人脉关系较广，是胜负关键。

他又指，如果中央容许两人参选，代表无论谁胜出都能接受，若中央政府是要保护人大常委的地位和威信，起初就不应有两人参加，因为任何选举都有风险，所以中央并不是在乎人大常委的地位高于人大代表，而希望人大常委胜出。

对于李慧琼成为第二名女性担任立法会主席，刘兆佳表示，西方政客中不少是女性，香港女性亦早已在政府和立法会中出任高位，强调在政治上，香港从来没有歧视女性。

实政圆桌召集人田北辰。

田北辰：李慧琼当选完全唔出奇

对于李慧琼成为新任立法会主席，实政圆桌召集人田北辰形容「完全唔出奇」，更透露自己心中所想的人选与现任立法会议员庄豪锋有所不同，惟不愿透露两人的选择。他续说，自己已认识李慧琼多年，比认识陈振英还要久，形容李做事有大局观，不会只为民建联的利益所想。

田续说，上届立法会大多官员回应议员口头质询时，「10次有8次都系游花园」，他曾就议题追问官员，惟被上任主席梁君彦多次提醒，故田希望李慧琼能「用心聆听，转数要快。」

全国政协常委、中总会长蔡冠深。资料图片

中总 : 冀李慧琼肩负使命 带领新一届立法会聚焦促进经济改善民生

另外，全国政协常委、中总会长蔡冠深指出，今届立法会主席经由特别选举论坛及投票程序产生，不仅让议员能深入了解两位候选主席在立法会的工作情况，也为良政善治奠定了良好开端，增强社会对新一届立法会的信心与期待。中总期望立法会新任主席李慧琼肩负使命，带领新一届立法会携手与特区政府、工商和社会各界聚焦促进经济、改善民生，推动香港更好融入国家发展大局，抓紧机遇。

相关新闻：

立法会主席选举｜主持陈克勤：体现高质量民主 吴永嘉：特别论坛「平和理性」

立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度

大棋盘︱立法会主席之争牵动议会布局 民建联无意争「内副」：有人带风向