宏福苑大火︱大厦管理工作小组首开会 区议员冀跨部门与会 先邀消防处渗水办解难

政情
更新时间：18:24 2026-01-08 HKT
发布时间：18:24 2026-01-08 HKT

大埔宏福苑发生五级火灾后，政府在各区区议会会成立「大厦管理工作小组」，当中大埔区议会大厦管理工作小组今早（8日）召开首次会议，小组主席罗晓枫表示，会上各大政团议员建议邀请多个政府部门参与会议，经整合意见后，将由秘书处协调安排，建议先邀请消防处及渗水办，分别讲解物联网火警侦测先导计划情况及协助应对区内大厦的渗水问题。

罗晓枫表示，为更好协助政府进行宣传推广，希望民政事务总署于下次会议中，列出过去一年已举办及未来拟办的活动清单，以便区议会协助向居民推广相关资讯，提升大厦管理知识。另外，「大厦管理专业顾问服务计划」目前已于大埔区内试行，协助「三无」大厦成立法团，期望可以在下次小组会议中进行汇报。

工作小组不应公开讨论个案细节

罗晓枫又指，工作小组作为一个有效平台，透过区议员收集区内有关大厦管理的意见，让区议员就推动良好大厦管理向区议会提交具体建议，强调小组亦能促进区议员之间的经验分享及交流，从而在区内推广良好大厦管理文化，令区议员的支援服务更高效到位。

不过，罗晓枫提到，考虑到大厦的情况各有不同，当中的敏感度亦各异，可能会涉及住户的私隐，因此区议员在工作小组进行经验分享及交流时，宜聚焦分享从工作经验中见到的良好大厦管理方法、发现在制度或法例上遇到的问题，无须亦不应公开讨论涉及个别个案或具体人物的细节，个案应个别专门处理。

记者︰黄子龙

