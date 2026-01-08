立法会1.14首次大会 讨论大埔火灾善后工作 李慧琼：李家超今午已与她会面

第八届立法会主席选举今日（8日）举行，身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界陈振英。李慧琼下午见传媒时表示，对当选感荣幸，承诺将公平公正地主持会议。她同时宣布本月14日将举行第八届立法会首次大会，讨论大埔火灾善后工作。李慧琼晚上在社交平台发文，指行政长官李家超今天下午已与她会见。双方讨论了立法会作为特区管治团队一部分，如何积极协助政府改善施政，进一步促进行政立法良性互动，实现良政善治。

首次大会将聚焦讨论大埔火灾相关议案

李慧琼表对竞选对手陈振英表达由衷的感谢与尊重，形容选举过程展现「高质素的君子之争」。她表示，选举期间议员们提出的宝贵意见，将帮助她未来四年更好地履行主席职责。

她宣布首次立法会大会下周三（14日）举行，届时将聚焦讨论政府就大埔火灾善后工作、推动重建及相关制度改革所提出的议案。 她提到，财政司司长将于下月向立法会发表新一份《财政预算案》，期望议员们能就改善民生及香港长远经济发展提出宝贵建言，共同应对未来挑战。

李慧琼：将竭尽所能团结议会

李慧琼强调，立法会将全力协助特区政府，主动对接国家「十五五」规划，以推动香港经济高质量发展。她表示，议会将深度参与粤港澳大湾区建设，助力香港在融入国家发展大局中扮演更积极的角色，重申议员应是「建设者」，不仅要善于发现问题，更要勇于解决问题，成为特区政府推动管治及改革路上的必然伙伴。

她承诺作为立法会主席，将以公平公正、不偏不倚的态度处理各项议会事务，并运用其多年在议会内外累积的经验，促进议会高效运作。她表示将积极与行政当局及不同板块的议员多沟通、多协作、多对接，持续优化行政与立法机关的良性互动。形容「单丝不成线，独木不成林，90位议员就是90股守护香港的力量」，呼吁全体议员与特区政府共同推动变革创新，为香港的长期繁荣稳定及国家所需作出贡献。

今次选举两位候选人只相差5票，差距非常接近，被问及已「袋住」民建联的20票较有优势。李慧琼表示，每次激烈竞争的选举都是不容易，无论议员们有否投票支持她，都会竭尽所能团结整个议会 ，一起去更好地建设香港、服务市民。

至于如何避免「民建联独大」说法，李慧琼承诺会严格按照《议事规则》，公平公正主持会议，确保不同背景的议员都有发言的机会。她强调，会以过去担任内会主席时的持平作风为基础，让90位议员都能够发挥所长，共同为市民做实事。

料不同板块议员均有机会参选内会、财会正副主席

至于民建联成员会否参选内会、财会正副主席的角色，她提到，立法会一直存在协调机制，用以协商产生各委员会的正副主席。该机制除按照议会的比例分配，也会考虑议员的经验和相关议题的独特性，因主席选举刚完成，协调机制仍在商讨中，暂时不便透露详情。她相信这个机制在公众监督下，将会继续有效运作，确保不同板块、不同背景的议员都有机会参与，共同为议会作出贡献。

至于如何平衡立法会主席及全国人大常委双重角色，李慧琼表示，在现时主动对接国家战略时段，相信人大和立法会角色可相互促进。她举即将在3月举行的两会为例，会考虑先联络所有人大、政协，了解整体立法会议员的想法，将不同建议反映至国家层面上。

李慧琼晚上在社交平台发文，指非常感谢行政长官李家超今天下午已与她会见，可见行政长官对立法会的重视。双方讨论了立法会作为特区管治团队一部分，如何积极协助政府改善施政，进一步促进行政立法良性互动，实现良政善治。

她指新一年，新角色，新重任。出任立法会主席，她深感任重道远。未来香港会面对很多挑战，仍有许多棘手问题须要处理。她深信「事虽难，做则必成」，只要全力以赴，定能迎难而上。她将运用多年来在议会内外担任不同角色岗位所累积的宝贵经验，以公平公正、不偏不倚的态度处理各项立法会事务，加上立法会秘书处专业团队的支持，她深信立法会工作定必能事半功倍。「单丝不成线，独木不成林」。新一届90位立法会议员就是90股汇聚一起并焕然一新的力量，齐心协力确保「一国两制」行稳致远，推动香港变革创新，贡献国家所需！

记者：李健威

摄影：陈浩元