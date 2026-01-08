Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会主席选举｜吴永嘉：特别论坛「平和理性」 梁美芬：高质素辩论

政情
更新时间：13:54 2026-01-08 HKT
发布时间：13:54 2026-01-08 HKT

第八届立法会主席选举今日（1月8日）举行，经过特别论坛辩论后，身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界陈振英，成功当选。经民联党魁吴永嘉形容是次论坛「非常平和理性」；经民联梁美芬则表示，论坛能让立法会「新丁」更了解两位候选人能力及立法会工作。

吴永嘉：选举过后立法会将恢复正常工作

吴永嘉表示，两位候选人所得票数十分接近，均获众多议员支持，形容此次论坛「非常平和理性」，且是历史性的，议员因应候选人经验、政纲及论坛表现投下「神圣一票」。他指，选举过后立法会将恢复正常工作，经民联将全力配合新任主席李慧琼工作，做好立法会所有事务。

相关新闻：

立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度

李慧琼当选立法会主席 陈振英5票之差落败：输一票也是输 对结果完全信服

梁美芬：论坛「非常文明」且高质素

梁美芬认为，今次主席选举为第2届良政善治立法会起到良好的开首，表示非常欣赏今次选举论坛，形容是「非常文明」且是高质素的答问辩论。她指，两位候选人都已作出非常精彩的发言和辩论，对比过往参加的主席选举论坛都非常精彩、问题深入，令新加入立法会的议员了解两位候选人能力及立法会工作。

被问及会否角逐内会主席一职，梁美芬并无正面回应。

G19相信李慧琼能团结立会

立法会G19全体17位议员，恭贺李慧琼议员当选第8届立法会主席。G19将于未来4年，全力支持新主席的工作。

G19深信新一届立法会在李慧琼议员的带领下，定能继续团结一致、高质高效为香港市民服务，贯彻「爱国者治港」下的行政主导，落实行政立法互相配合、互相制衡的协作关系。

记者：郭文卓
摄影：陈浩元

