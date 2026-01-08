Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会主席选举｜主持陈克勤：体现高质量民主 吴永嘉：特别论坛「平和理性」

更新时间：13:54 2026-01-08 HKT
发布时间：13:54 2026-01-08 HKT

第八届立法会主席选举今日（1月8日）举行，经过特别论坛辩论后，身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界陈振英，成功当选。提名陈振英的经民联党魁吴永嘉形容论坛「非常平和理性」。吴永嘉表示，两位候选人所得票数十分接近，均获众多议员支持，形容论坛是「历史性」，议员因应候选人经验、政纲及论坛表现投下神圣一票。他指，选举过后立法会将恢复正常工作，经民联将全力配合新任主席李慧琼工作，做好立法会所有事务。

陈克勤：相信李慧琼领导下与政府良性互动

以资深议员身份主持选举论坛的民建联主席陈克勤示，选举过程体现立法会良好的制度运作，无论是陈振英、李慧琼作为候选人的表现，还是其他新老议员提出的针对性问题，都展现出高度的专业水准，「在公平、理性的氛围中进行良性竞争，充分体现了高质量民主的特点。」

他续说，新选制实施效果良好，立法会运作机制也日趋完善。作为议员，他对新一届立法会充满期待，相信在新任立法会主席李慧琼的领导下，立法会能够与特区政府保持良性互动，切实履行职责，为香港的社会发展和民生改善作出更多实质性贡献。

梁美芬：论坛文明高质

梁美芬认为，今次主席选举为第2届良政善治立法会起到良好的开首，表示非常欣赏今次选举论坛，形容是「非常文明」且是高质素的答问辩论。她指，两位候选人都已作出非常精彩的发言和辩论，对比过往参加的主席选举论坛都非常精彩、问题深入，令新加入立法会的议员了解两位候选人能力及立法会工作。

被问及会否角逐内会主席一职，梁美芬并无正面回应。

G19：李慧琼能团结立会

立法会G19全体17位议员，恭贺李慧琼议员当选第8届立法会主席。G19将于未来4年，全力支持新主席的工作。G19深信新一届立法会在李慧琼议员的带领下，定能继续团结一致、高质高效为香港市民服务，贯彻「爱国者治港」下的行政主导，落实行政立法互相配合、互相制衡的协作关系。

记者：郭文卓
摄影：陈浩元

