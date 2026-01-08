李慧琼当选立法会主席 陈振英5票之差落败：输一票也是输 对结果完全信服

第八届立法会主席选举今日（8日）举行。经过特别论坛辩论及议员投票后，金融界陈振英终以5票之差不敌民建联李慧琼，未能当选新一届立法会主席。陈振英于选举后向李慧琼祝贺，对选举结果完全信服，未来将继续与李慧琼保持「合作无间」关系。

陈振英：结果是所有议员选择

被问及未能当选「大主席」会否不甘心，陈振英认为输多少票其实不重要的，「输一票都是输」，并以足球比赛作比喻，「就像我们以前做运动员踢球一样，输一球，你都是输了那场球赛」。他强调自己对结果完全信服，因这是所有议员的选择。

陈振英不担心「一党独大」 未来与李慧琼合作无间

被问及是否担心议会可能出现「一党独大」情况时，陈振英表示，政党背景不代表「大主席」会处事不公，未来各政党在立法会的职务分配会通过协调达成平衡，故他并不担心「一党独大」情况出现。

他表明未来将与当选主席的李慧琼保持「合作无间」的关系，共同参与各项议会事务活动，以展现议会的团结。他亦对担任内务委员会、财务委员会等其他职务持开放态度，表示若获同僚支持，乐意承担相关职务。

至于会否在4年后竞选立法会主席，陈振英表示现时「言之尚早」，指出议员的健康状况、业界选民意向及家庭意愿等因素均会影响决定，需时再作考虑。

记者：郭文卓

摄影：陈浩元