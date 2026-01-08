直播︱立法会主席选举论坛 议员关注把控急切质询尺度 陈振英李慧琼意见不一

第八届立法会主席选举今日（1月8日）举行，立法会早上9时半为两名候选人，即民建联李慧琼及金融界陈振英，举行特别论坛，时长两小时。11时半论坛完成后，稍事休息后紧接便会投票。《星岛头条》直击重点内容。

议员以不记名方式进行投票，为确保议员的投票意向不被拍摄，在立法会秘书处职员派发选票至开始收回选票期间，传媒须离开记者席及摄影室。

何敬康促优化补充质询 陈振英指视乎官员回应态度 李慧琼：可在议会外沟通

【10:35】进出口界钟奇峰问及两位都有人大工作，与立法会工作的关系。

陈振英指人大与立法会工作有连系，而两者工作量方面，他举个人经验为例，2023年审议区议会条例草案时由于非常重要，缺席了人大考察工作；2022年新当选人大时，也曾因为要出席人大培训活动而缺席立法会一些委员会会议。他认为最重要是自行向选民交代，个人亦要做好的心理准备，要与选民清楚解释缺席原因，争取他们的理解。

李慧琼指出，立法会与人大工作有互相促进的作用，其立法会工作一向排在首位，「17年议会生涯，大家认识我，都知我星期一至五都在立法会中」，若当选大主席，一如既往都是如此。至于人大常委会，她指一年有4次会议可能会撞期，承诺会协调好。

林振升指急切质询尺度较严 候选人意见不一

陈振英称平衡政府当局需要 李慧琼：这属立法会事权

【10:25】选委界何敬康问及如何优化立法会大会期间补充质询的效能。陈振英指出，据议事规则每次只有1分钟时间，加上是即时性质，所以如果议员问到一些很仔细的数据或政策细节，政府手头上资料未齐全是很正常的，最重要的是政府官员回应时的态度，是否已将手头上可以交出的资料都给了议员参考。李慧琼则指，除议会内的提问外，议会外的沟通同样重要，若议员对政府官员即时回应未满意，可以在其他渠道跟进，共同解决问题。

【10:10】劳联、选委界议员林振升询问会如何掌控议员提出急切质询的尺度。陈振英表示在第六届议事规则委员会时已对「急切质询」有充分考虑，当时已就部分规则作出修订，包括休会辩论、紧急质询等，希望可善用议会时间，将相关门槛提高，希望将议会时间集中处理较重要的事务。他表示，明白议员关注可否就紧急事项在大会提紧急质询，惟认为需要平衡，和特区政府一起商量。因在特区政府的立场中，会否已有其他平台可向公众大众交代，强调行政立法沟通互动和配合行政主导十分重要，共同安排好，才可做得更好效果。

李慧琼则表示，提出紧急质询和紧急辩论，在立法会的议事规则已有清楚明确的规定，如作为主席会按照议事规则判断，不认为需要考虑行政机关考量，因这属于立法会权利。她举例指，如处理具急切性事情时，需考虑会否有不可逆转的后果，考虑如当时没有提出，日后立法会会议才提出，会否失去意义等准则。

李慧琼：将邀官员向议员介绍政策进度 成特区与国家对接桥梁

【09:56】体演文出界霍启刚询问，两位如当选后会如何公平公正处事，独立中立。李慧琼指出，议会超过九成五会议都是全程公开，每一位主席主持都要按照议事规则严格主持会议，亦受公众监督，议员也可反映主席主持会议的风格。她强调过去一直秉持公平公正的态度，按照议事规则主持会议。她强调如有幸当选，承诺不再参与民建联的党团会议（包括决策）；定期和各位议员沟通，包括欢迎个别议员联络她；原则上不会就公共政策发表个人意见。她希望各位议员监督、提出意见，期望可在沟通和提醒中，不断完善立法会的运作。她认为各位都是经过选举产生，代表市民发声，所以作为主席要尊重各位议员的发言权利，最重要的是让议员按照议事规则发表不同意见。

陈振英指，自己不参与所属界别的任何决策。他解释，G19会在每周周三大会前举行例会，内容包括讨论当日所有政府议案、法案和议员议案、议员投票意向，甚至细节至每个修正案内的字眼。他承诺如当选主席，不会参与周三G19上午的会议；不会公开评论任何政府的政策，以保持中立形象。他举上届主席梁君彦为例，其亦有政党背景，但议员公认他没有偏袒，再上一任曾钰成主席亦没有给人任何偏袒的印象。他强调，自身长久以来主持财委会都是做到一视同仁，对待每位议员，包括G19成员。

陈振英承诺「一个维护、三个不会」 全心全意履职

【09:44】李慧琼指出，「无论是议会最乱的时候，又或者是由治及兴的阶段」，都一直协助主席主持会议，并参与行政管理委员会的管理。17年议会经验、9年内会主席经验，令其有底气、有信心在此争取支持。她指可助更好融入且服务国家发展大局，可成为特区与国家政策对接的桥梁。她承诺维护议员发言权利，要求政府提交文件时有充足资料，官员要认真回应提问，邀请其定期向议员介绍政策进度。她承诺不会再参与民建联党团会议。

李慧琼又指，将致力建设一个让所有议员发挥所长的立法会。她会推动秘书处更好地支援议员，包括优化立法会研究部和申诉部，让研究部成为议员政策倡议的有力支撑，申诉部更好地支援议员接触地区市民，特别是新任议员。她期望每位议员能在立法会平台发挥所长，共同塑造务实有为、贴地为民的立法会新形象。李慧琼强调，自己作为民建联成员及人大常委，一直秉持公平公正的态度处理事务，并推动不同板块议员的协作。恳请各位议员给予支持，让她能竭尽所能为大家服务，为议会服务，让香港在发展新时代中，议会能贡献更大的力量。

【09:38】陈振英指，过去两届将立法会工作排在首位，他有7年的财委会副主席、帐委会主席、3年财委会主席经验。他承诺全心全意履职，主持会议、行管会会议等，重视议员的保障。他承诺「一个维护、三个不会」，包括维护议员发言权利，不参与所属板块协调、不参与政府任何政策评论、不参与任何投票。他亦会有新渠道与各政党与板块、独立议员沟通，广泛听取意见。他指自己虽未曾担任代主席，没有主持大会的经验，但熟悉大会的议事规则，曾经参与第6届议事规则委员会的工作，包括修订和理顺议事条文。

至于处理大埔火灾的灾后工作，陈振英指，立法会需要配合特区政府加速检讨、修订法例、审批拨款，跟进政府的改革工作，为配合特事特办，一旦获选会提速提效审议救灾相关的所有议程。

【09:30】特别论坛开始，按照规则，由没有获提名议员之中，最资深的民建联陈克勤主持。两人会先后简介政纲，其后议员每次发问时，连问连答5分钟。