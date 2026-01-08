大棋盘︱《财政预算案》2.25发表 本年度赤字骤减 公务员冻薪政府内部意见不一

政府正就新一份《财政预算案》进行公众咨询，据悉今年定于2月25日年初九宣读，由于农历新年假期在2月中，3月初又有北京两会，当天已是发表预算案的唯一「吉日」。特首李家超上月向国家领导人述职时透露，政府财政有望在今年「由亏转盈」；财爷陈茂波早前亦预告，本财政年度政府经营帐目有信心恢复盈余，政圈预期，本年度赤字较原本预测的670亿元大为收窄。

陈茂波近日与不同界别会面听意见，包括本周初与港区全国人大代表、全国政协委员举行咨询会。今年是国家「十五五」规划开局之年，相信预算案亦要「交功课」，着墨如何主动融入和服务国家发展大局，对接「十五五」规划，并把有关精神落到实处，以应对百年未有大变局、科技创新等整体发展趋势。

预料本财年赤字大幅收窄

据闻，与会的港区人大政协集中在宏观经济建言，例如近年IPO市场畅旺，有何更精准及长期方式令股市保持增长，另有银发经济、创科、大专院校扩建等方面意见。直选出身的全国人大常委李慧琼，则提及一些较贴近民生的政策，例如本地工人优先就业、医疗收费等。

近年库房频见红，公共财政状况备受关注，上年度综合赤字达803亿元，当局加大「资源效率优化计划」力度，削减开支。不过过去一年港股畅旺、楼市回稳，政府财政压力亦得以纾缓，单是股票印花税收入，以每日逾2000亿元成交量计，每年已为库房进帐至少600亿元；「经营帐目」可提早一年恢复盈余已无悬念，政界预料本财年赤字亦会大幅收窄。

政府帐目分为经营帐目和非经营帐目，前者收入主要来自税收、投资收入、政府收费等，开支主要是政府日常支出；后者收入主要与土地相关，支出则涉及基建工程项目及土地征用，例如政府大力投资的北部都会区，官场预料距离综合帐目恢复盈余，仍有一段时间。事实上，近年基本工程开支有增无减，原定未来5年每年平均约1200亿元，去年《施政报告》提出为支持建造业，额外预留300亿元在未来两至三年加大工程项目开支，这对「灭赤」时间亦有一定影响。

庄太量：不计发债下恢复盈余仍需颇长时间

政府财政好转，近日有行会成员、立法会议员先后建议公务员不应再冻薪，这个「年度话题」又再引起网上热议。据闻政府内部对此亦意见不一，有人认为应按机制进行薪酬趋势调查，但意见并非一面倒，目前未见明显取向。至于「派糖」措施，有意见认为公共开支仍在上升，须审慎理财，不宜抱过高期望。

政府本财年首8个月（截至去年11月30日）录得180亿港元赤字，较上个财年同期的1432亿元赤字大减，但当中已计算发债所得的1067亿元。有商界中人指，近一年股市畅旺主要得益于内地「放水」，带动企业上市热潮，但发债后总有偿还的一天，本港经济和公共财政仍有许多结构性的问题有待解决。

中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量表示，本港股市势头持续向好，预料可持续一段时间；楼市止跌回升，购买力已涌现，带动印花税收入，加上息口见顶回落等因素，本港经济周期已从谷底反弹，相信未来政府收入会逐步改善。但他认为，若不计算发债所得之下恢复盈余，仍需一段颇长时间。

聂风