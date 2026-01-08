宏福苑大火｜独立委员会将于3月中正式展开聆讯 聚焦火警起因提出改善建议

【宏福苑/独立委员会/聆讯】大埔宏福苑火灾至今造成161人死亡，引起社会高度关注。行政长官李家超去年12月宣布成立独立委员会，并多次表明要调查到底，让真相水落石出，让公义得以伸张，同月12日委任法官陆启康出任独立委员会的主席，前立法会议员陈健波、港铁主席欧阳伯权为委员会委员，审视事故的起火和迅速蔓延的原因及相关问题，9个月内提交报告。《星岛》独家得悉，独立委员会预计于今年3月中正式展开聆讯工作，相关指示聆讯（Directions Hearing）相信会在2月开始，独立委员会将聚焦两大方向，包括起因及改善建议，以及宏福苑为何会出现「围标」问题。

独立委员会委任5人为代表大律师 包括资深大律师杜淦堃等

据消息透露，独立委员会已聘用「罗文锦律师行」进行独立调查工作，该律师行曾处理食水含铅超标及南丫海难事件的委员会调查工作，对委员会调查程序具有丰富经验，强调由于事情的复杂性，在3月正式展开聆讯工作，已经迅速地安排聆讯。另外，独立委员会已委任5人为代表大律师，包括资深大律师杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊轩以及冯天荣。

警方、廉署、竞委会将派出证人出庭作供

消息又称，调查牵涉的政府部门众多，主要包括屋宇署、消防处、市建局、民青局，以及涉事物业管理公司、顾问公司及维修公司。至于警方、廉政公署、竞争事务委员会亦会派出证人出庭作供。



据知，调查将聚焦两大方向，包括查明事件中的真相，并就政府及相关部门、机构在事件预防、应急及后续处理中可优化之处提出建议。委员会强调，调查旨在厘清事实、总结经验，以提升整体安全及应变水平。不过，据消息指，由于事件牵涉面广、文件及证词数量庞大，故调查所需时间尚不确定，强调委员会将尽力推进有关工作。

独立委员会主席陆启康法官与委员陈健波和欧阳伯权博士于去年12月23日亲自视察宏福苑的室内外不同地点，以进一步了解屋苑的实际环境和情况、导致火灾发生及火势迅速蔓延的原因、大厦配置的消防装置及设备、楼宇维修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。

翻查资料，2015年本港多个公共屋邨被发现食水含铅量超标，引起社会广泛关注，事件涉及房屋建筑过程中使用的焊料含铅，导致居民长期饮用含铅水，影响市民健康。该律师行在2015年9月15日获聘用为委员会代表律师，根据食水含铅超标调查委员会提交的报告，当中赞赏罗文锦律师楼检视了研讯的所有证据，包括大量的文件和书面陈述书，表现杰出。研讯中所使用的聆讯文档、列表和图表，均由罗文锦律师楼细密地编制。



另外，2012年10月1日香港南丫岛附近发生严重撞船事故，造成39人死亡是香港近年最严重的海难。罗文锦律师楼亦有获聘用进行独立调查工作，报告中更特别提及感谢罗文锦律师楼，形容他们肩负重任，从大量证人供词中选取委员会应考虑收取的证供，实在是功不可没。



记者︰黄子龙