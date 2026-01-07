宏福苑火灾︱自由党倡政府收购全数业权 连同援助基金及保险赔偿 向1982户分配款项

自由党党魁张宇人今日（7日）在社交平台发文，指自由党领导层、多位立法会议员及区议员代表，昨日（6日）约见财政司副司长黄伟纶及政务司副司长卓永兴等多位官员，就大埔宏福苑火灾后居民长远安置、大厦业主立案法团管理、楼宇维修工程监督等事宜提出意见及具体建议。

总款额向1982户居民根据业权份额分配

张宇人表示，就居民长远安置，因应政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约39亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为42亿元，以及有报道指屋苑保险赔款总上限为20亿元。自由党建议，政府应思考如何善用有关款项，并要充分照顾居民的个别情况和意愿，包括可考虑向全数宏福苑业主收购业权，连同上述的款额向1982户居民根据业权份额作分配，让居民可尽快及有弹性地购买新居所，协助受影响的家庭尽快重建家园。

自由党党魁张宇人今日（7日）在社交平台发文，指自由党领导层、多位立法会议员及区议员代表，昨日（6日）约见财政司副司长黄伟纶及政务司副司长卓永兴等多位官员。张宇人FB图片

自由党亦建议民政事务总署日后应增拨资源，加强对大厦业主立案法团支援，让业主立案法团有能力做好维修工程监督，甚至聘请第三方顾问监察整个楼宇维修施工过程，保障业主权益及公众安全。自由党又建议，特区政府应成立法定的维修局，统筹解决旧楼维修涉及多方持份者及围标等问题。日后政府亦应善用科技，例如使用智能棚架及人工智能技术，更好地监察工程进度及保障市民安全。

