大棋盘︱立法会大主席之争牵动议会布局 民记无意争「内副」

立法会主席选举明日举行，由身兼全国人大常委的民建联李慧琼，硬撼港区人大代表、金融界议员陈振英，二人实力旗鼓相当，选情「五五波」。今次选举亦牵动立法会各个重要职位布局，可以肯定的是，落败一方将出任内务委员会主席，副主席一职由其他板块议员出任，议会「三巨头」不会出现民建联独霸两席的情况。

李慧琼是本届立法会最资深议员之一，担任内会主席多年，有暂代主持大会经验，加上民建联及人大常委身份，论资历及江湖地位较陈振英高。来自银行界的陈振英掌管财委会多年，标榜独立无党派，擅于与各方打交道，据闻他除获议会板块「G19」力撑，经民联、新民党及部分独立议员亦倾向支持他。

部分议员对李慧琼出掌立法会有保留，原因之一是担心「民建联独大」，占据议会过多重要位置，更有报道指若李慧琼当选，民建联主席陈克勤可能会竞逐内会副主席，协调各党派工作。不过有民建联中人「呼冤」，指大主席、内会正副主席3个重要岗位，不可能由民记独占两席，一来要由「更高层次」拍板，二来要各党派协调产生，质疑有关说法是营造「民建联霸道」的假象。

该人又指，无论李慧琼能否当选立法会主席，内会副主席都不会由民建联议员出任，强调议会重要位置须经协商，按议会比例分配，「绝对无攞多，亦无理由样样争第一」，相信亦有其他板块或资深议员有意竞逐。对于「民建联独大」一说，李慧琼日前向传媒形容是「误会」，称政党背景只是个人经历，举例前立法会主席曾钰成及梁君彦皆有政党联系，但从未导致「独大」。

有无党派议员分析，民建联在本届议会已占「20+1」议席，势力庞大，出于平衡考虑，不希望有政党「独大」，据闻认同此一观点的议员比预期更多，「李慧琼为人友善，阻力不出在她身上，但民记身份，始终是其他议员要考虑的事。」

内会正、副主席每周与政务司司长会面，协调议会工作及反映意见，每逢大会亦要轮流「补位」，暂代主持会议，据传今届「交出」主席宝座的经民联，有意派人参选内会副主席。立法会主席时隔10年再有竞争，各个委员会布局，有待新主席出炉始有定案。

至于立法会「班长」一职，有资深建制派循不同渠道打探，预料不会再设立，原因是《新议员守则》已实施，加上不想在制度之外衍生岗位，相信由大主席及内会正副主席这个「铁三角」，处理内部协调已足够。

今次主席选举表面上一团和气，互派高帽，但背后各有元老出动拉票，甚至是「带风向」左右舆论，而其他党派除了「食花生」，也有对自身利益的考量。这场充满悬念的主席选举，似乎比立法会选举更精彩。

聂风