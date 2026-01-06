Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会主席选举｜特别论坛本周四举行 陈克勤主持 每个提问连答限时5分钟

政情
更新时间：20:38 2026-01-06 HKT
发布时间：20:38 2026-01-06 HKT

第八届立法会主席候选人特别论坛将于本周四（8日）上午举行，参选人包括身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以及金融界陈振英。立法会秘书处今日（6日）提交文件，提及论坛为时不超过两小时，即最迟于上午11时30分结束，强调不论论坛实际于何时结束，立法会主席选举均将于论坛结束并小休10分钟后随即举行，并由未有参选并年资排名最高的民建联陈克勤主持。

陈克勤 : 所有环节均遵循公平、公正、公开原则

民建联立法会议员陈克勤向记者表示，不论是座位、问答及发言次序均由电脑抽签随机决定，强调所有环节均遵循公平、公正、公开原则，会确保言论不具冒犯性、不涉及对其他议员的不当指控，并督促发言精简扼要。

至于发言和提问安排，候选人发言的次序及时限，按有效提名名单上的次序，每位限时5分钟。有意提问的议员无需在论坛举行之前报名。论坛举行时，秘书处会按论坛主持人指示，开启会议室1轮候提问系统，有意提问的议员届时可即场按「要求发言」按钮，轮候提问议员提问的次序，每位议员连问连答限时5分钟。

相关新闻 : 

立法会主席选举｜李慧琼硬撼陈振英 后者获工联、新民党议员和议 建制分析二人胜算

另外，每位议员每次提问只可提出一项问题，可要求1位或2位候选人回答 。 若提问的议员只要求某位候选 人回答，但另一位亦想回答，陈克勤亦会容许该位候选人回答。议员提问及候选人回答均须精简切题，文件中特别提及「发言和提问时，不得对议员使用冒犯性及侮辱性言词，亦不得意指另一议员有不正当动机。」

记者︰黄子龙

