创科局局长孙东公布出访美国 4小时后突取消行程 局方：一直对外访适切性作动态评估

政府今日（6日）中午发稿，公布创新科技及工业局局长孙东将由1月6日（加州时间）展开访问美国拉斯维加斯和加州三藩市行程，将出席在拉斯维加斯举行的国际消费电子展2026，并推广香港作为国际创新科技中心的优势。

政府一直对官员外访适切性作动态评估 经评估后决定取消

不过约4小时后，政府再发稿，指孙东取消美国访问行程。《星岛头条》向创科局查询，创新局回复指特区政府一直对官员外访的适切性作动态评估，经评估后决定取消。据了解，孙东原定香港时间今日下午启程前往拉斯维加斯。

孙东原定将出席在拉斯维加斯举行的国际消费电子展（CES）2026，并推广香港作为国际创新科技中心的优势。访美期间，孙东教授将会参与相关交流活动，包括由香港驻三藩市经济贸易办事处（驻三藩市经贸办）、贸发局和科技园公司主办的香港科技推介会，以及驻三藩市经贸办主办的新年港人聚会。孙东亦会前往矽谷地区，参观当地科技企业及大学，并进行交流。孙东原订将于1月11日返抵香港。