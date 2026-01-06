宏福苑大火｜18区区议会设「大厦管理小组」 搜意见助修例 邀法团和管理公司分享

大埔宏福苑发生五级火逾一个月，民政事务总署提出在18区区议会辖下设立「大厦管理工作小组」，有消息指各小组今后要与政府部门为法团提供支援及意见，并搜集意见协助政府修订《建筑物管理条例》。大埔区议会今日（6日）开会，获任命为大埔区「大厦管理工作小组」主席的经民联大埔区议员罗晓枫表示，考虑邀请区内法团和管理公司，分享管理时面对的问题或挑战。

罗晓枫表示，小组职权包括邀请区内人士了解、分享、交流大厦管理的经验，因此今日会议上亦提出建议， 考虑邀请区内法团和管理公司分享管理时面对的问题或挑战。他指大维修、工程管理上，有许多专业范畴需要政府协助，包括宏福苑火灾衍生出的问题。

罗晓枫：针对楼宇管理痛点 收集反映居民意见

罗晓枫在会后见记者时表示，期望工作小组能针对社区长期存在的楼宇管理痛点，包括消防安全、渗水问题等，对症下药处理。他希望未来能将消防处先导计划、渗水办优化程序，以及过往地区联厦联管等议题，纳入工作小组深入讨论。

至于工作小组的成效，罗晓枫认为社区居民意见非常重要，而区议会作为咨询架构平台，是要收集市民、屋苑、法团的客观意见给予政府考虑，以协助优化将来推出防火、防水措施，正正能呼应居民过往提出的渗水等「令居民头痛」的问题。

罗晓枫：法团成员多是退休人士 未必有相关法例知识

至于修订《建筑物管理条例》方面，罗晓枫指，当局在去年曾修订条例，包括列明大维修工程门槛等，惟留意到担任立案法团成员的大多是退休人士，未必有相关法例知识，因此相信修订《建筑物管理条例》是有必要性。他强调「大厦管理工作小组」其中一个职责是担任政府和居民的沟通桥梁，为当局收集居民意见，如何优化条例，令其更贴地。

罗晓枫又指，今日开会讨论了宏福苑善后安排，最重要是给予居民选择权，无论是原址重建、在颂雅路的熟地，甚至在大埔广福公园为居民重建居所，都应让他们可根据自己的情况和意愿，选择最适合自己的安置方案。

植洁铃：提出成立工作小组「酝酿已久」

有意参加「大厦管理工作小组」的民建联立法会议员、东区区议员植洁铃表示，区议员在社区中与业主立案法团、业委会等持份者有深厚联系，过往都作为桥梁向当局反映意见，认为在区议会层面成立工作小组，显示政府对议题的关注，并使意见收集和处理更具聚焦及专业化，更好掌握社区脉搏 。她认为政府对大厦管理的关注，并非仅仅源于近期的大埔火灾，指政府近一两年已透过为区议员举办讲座和培训等方式，相信当局提出成立工作小组「酝酿已久」。

大埔区议员李文杰今早在电台节目表示，工作小组以咨询性质为主，如涉及大维修事宜，会交由区议会自身的相关小组委员会讨论。他提到，一般而言过往大厦法团在运作时，「未必个个有时间招呼我哋（区议员）」，尤其许多业主本身年纪偏大，未必知道可向区议员求助。