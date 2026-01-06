宏福苑大火︱大埔区议会讨论善后 会前有默哀环节 黄碧娇哽咽发言：几时俾返间屋居民？

大埔区议会今早（1月6日）举行今年首次会议，包括就妥善跟进宏福苑火灾的善后及支援工作安排作讨论。民政专员陈巧敏宣布，在会议开始前，与全体区议员及在场人士，为宏福苑死难者默哀一分钟。

现场所见，绝大部分大埔区议员均身穿黑色或深色的素色衣服，以示尊重。现场的旁听席亦坐无虚席，约30名公众人士到场旁听。根据是日议程，民政事务总署提出在18区区议会辖下设立「大厦管理工作小组」。大埔区议员李文杰今早会议前于商台节目表示，工作小组以咨询性质为主，如果是涉及大维修事宜，会交由区议会自身的相关小组委员会讨论。他提到，一般而言过往大厦法团在运作时，「未必个个有时间招呼我哋（区议员）」，尤其许多业主本身年纪偏大，未必知道什么事可向区议员求助。

在宏福苑大火中，曾卷入舆论争议的大埔南直选区议员黄碧娇，亦准时到场入席。黄碧娇表示，对火灾波及的数千居民表示深切慰问，亦向死难者表达哀悼。她指收到居民向其表达「几时俾返间屋佢哋？」希望尽快就居所作妥善安排。她又指自己火灾当晚「通宵无走到」，见到善心人士派饭直至翌日早上。

黄碧娇促请政府当局尽快提出清晰安置方案的时间表，让居民及早重返家园，认为位置不能距离太远，令灾民能「根在大埔」，相信大埔区仍有土地，使他们可有尊严地在大埔继续生活。黄碧娇在发言后，一度哽咽落泪，摘下眼镜抹眼泪。

区议员关注公共巴士线何时复常、中长期安置

民建联梅少峰发言时指，火灾后广福巴士站及相关交通仍未完全复常，71K巴士路线改道，影响广福邨600多名居民，尤其长者出行、覆诊、买菜等不便。他希望运输署等尽快调查现场安全，恢复公共交通正常运作。他又希望可尽快在社工陪同下，让未受大火波及的宏志阁居民上楼取回个人贵重物品。

多名区议员促请当局尽快交代中长期安置安排的时间表。经民联罗晓枫认为应尽量原区、原址安置，令居民安心，建议可利用经民联一直倡议的区内1.8公顷土地作为安置选项，指该地段属已启动的公营房屋工程熟地。另一经民联议员陈灶良补充，指该区内该1.8公顷土地，因为无需再觅地打桩、地基工程，大大提高重建效率。

有议员则关注财政问题，表示重建涉及庞大开支，是居民主要忧虑之一，建议政府就重建资金作出更清晰承诺，填补资金缺口，让居民安心规划未来。

大埔警区指挥官江永祥回应议员时表示，宏福苑一带目前仍实施24小时管控，配合调查及工程进行。被问及除无受波及的宏志阁外，其余七座宏福苑居民何时能返回单位收拾物品，江永祥表示，由于楼宇正进行拆除棚网工程，当中涉及悬空的棚架，存在一定安全风险，加上相关楼宇现时无电、无电梯，现阶段未能开放予居民进入。他强调，警方会继续与各部门协调，按调查及工程进度适时作安排，尽快减低事件对居民生活影响。

记者：陈俊豪