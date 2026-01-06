Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱大埔区议会开会讨论火灾善后 会前众人为死难者默哀一分钟

政情
更新时间：09:44 2026-01-06 HKT
发布时间：09:44 2026-01-06 HKT

大埔区议会今早（1月6日）举行今年首次会议，包括就妥善跟进宏福苑火灾的善后及支援工作安排作讨论。民政专员陈巧敏宣布，在会议开始前，与全体区议员及在场人士，为宏福苑死难者默哀一分钟。

宏福苑大火︱区议会将设「大厦管理工作小组」

现场所见，绝大部分大埔区议员均身穿黑色或深色的素色衣服，以示尊重。现场的旁听席亦坐无虚席，约30名公众人士到场旁听。

宏福苑大火︱黄碧娇：火灾当晚「通宵无走到」 收居民求助「几时俾返间屋佢哋？」

在宏福苑大火中，卷入舆论争议的大埔南直选区议员黄碧娇，亦准时到场入席。黄碧娇表示，对火灾波及的数千居民表示深切慰问，亦向死难者表达哀悼。她指收到居民向她表达「几时俾返间屋佢哋？」希望尽快就居所作妥善安排。她又指自己火灾当晚「通宵无走到」，见到善心人士派饭直至翌日早上。

黄碧娇促请政府当局尽快提出清晰安置方案的时间表，让居民及早重返家园，认为位置不能距离太远，令灾民能「根在大埔」，相信大埔区仍有土地，使他们可有尊严地在大埔继续生活。

根据是日议程，民政事务总署提出在18区区议会辖下设立「大厦管理工作小组」。大埔区议员李文杰今早会议前于商台节目表示，工作小组以咨询性质为主，如果是涉及大维修事宜，会交由区议会自身的相关小组委员会讨论。他提到，一般而言过往大厦法团在运作时，「未必个个有时间招呼我哋（区议员）」，尤其许多业主本身年纪偏大，未必知道什么事可向区议员求助。

记者：陈俊豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
16小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
16小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
14小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
14小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
12小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
13小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
11小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
15小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
21小时前
生擒马杜罗︱马杜罗夫妇否认控罪 庭上称「我是正直的人，我仍是委国总统」
01:16
生擒马杜罗︱马杜罗夫妇否认控罪 庭上称「我是正直的人，我仍是委国总统」
即时国际
6小时前