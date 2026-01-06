宏福苑大火︱大埔区议会开会讨论火灾善后 会前众人为死难者默哀一分钟

大埔区议会今早（1月6日）举行今年首次会议，包括就妥善跟进宏福苑火灾的善后及支援工作安排作讨论。民政专员陈巧敏宣布，在会议开始前，与全体区议员及在场人士，为宏福苑死难者默哀一分钟。

现场所见，绝大部分大埔区议员均身穿黑色或深色的素色衣服，以示尊重。现场的旁听席亦坐无虚席，约30名公众人士到场旁听。

在宏福苑大火中，卷入舆论争议的大埔南直选区议员黄碧娇，亦准时到场入席。黄碧娇表示，对火灾波及的数千居民表示深切慰问，亦向死难者表达哀悼。她指收到居民向她表达「几时俾返间屋佢哋？」希望尽快就居所作妥善安排。她又指自己火灾当晚「通宵无走到」，见到善心人士派饭直至翌日早上。

黄碧娇促请政府当局尽快提出清晰安置方案的时间表，让居民及早重返家园，认为位置不能距离太远，令灾民能「根在大埔」，相信大埔区仍有土地，使他们可有尊严地在大埔继续生活。

根据是日议程，民政事务总署提出在18区区议会辖下设立「大厦管理工作小组」。大埔区议员李文杰今早会议前于商台节目表示，工作小组以咨询性质为主，如果是涉及大维修事宜，会交由区议会自身的相关小组委员会讨论。他提到，一般而言过往大厦法团在运作时，「未必个个有时间招呼我哋（区议员）」，尤其许多业主本身年纪偏大，未必知道什么事可向区议员求助。

记者：陈俊豪