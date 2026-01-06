大棋盘︱双料议员难兼顾？ 学做「时间管理大师」不容易

新一届立法会上任，有14名身兼区议员的「双料议员」，到底未来两者工作会否互相影响，值得关注。《星岛》翻查去年区议会数据，发现多名新当选立法会的区议员，本身皆属较「勤力」者，不少人出席率更达百分百，但随着跻身立法会更大舞台，也要学习如何成为「时间管理大师」。

区议会出席率不得低于八成

双料议员在旧时代相当普遍，但近年立法会议员和区议员越来越专职化，政治要求增加，有各自的《立法会议员守则》和《履职监察制度》须遵守。例如区议会出席率不得低于八成（有合理理由缺席者不计算在基数），立法会虽无硬性规定出席率，但所有出席数字皆可公开查阅，议员亦要在工作报告内交代。

刘业强因行会、立法会工作安排 缺席区会3会议

2023年区选，一众时任立法会议员均没有参选，被要求「减磅」以专注立法会，因此过去两年除了本身是当然区议员的乡议局主席刘业强，以及打鼓岭乡事陈月明外，没有其他立法会议员同时兼任区议员。不过区议会始终是政治人物「向上流动」的重要阶梯，去年12月的立法会选举，便有多达三分一参选人（49人）是区议员。

有建制中人认为，立法会宪制地位较高，区议员参选立法会是「更上一层楼」，立会议员参选区会则多属「揾多份副业」，两者性质不同，若不让区议员参选立法会并不合理。区议会明年底改选，多名议员称言之尚早，难言会否让立法会议员争取连任区会。

刘业强是目前唯一兼任行会、立法会、区议会的「三料议员」，他在去年屯门区议会，16次须出席的会议中有3次缺席，属同区次数最多。刘业强办公室回复指，3次缺席的会议中，有一次是因为8月出席行会特别会议，另外两次是出席第八届立法会候任议员简介会，全数获区议会批准告假。

刘业强认为，不论是行会、立法会抑或区议会，都有一套完善工作机制和时间管理安排，确保议员们能合理分配时间，履职尽责。他选择加入各委员会时，会视乎专长、议题、时间分配等，认为公职之间可「相互促进、配合」，「虽然偶有突发会议或活动，与恒常会议撞期，但会根据缓急轻重作决定。」

身兼观塘区议员的立法会新丁张培刚则指，两年前曾向观塘选民承诺，会做一位「揾得到」的区议员，跻身立会后亦不会改变。至于会否调整在两级议会的参与度，他称有待研究，强调会协调好时间。

其实在新制度下，若区议员有合理理由缺席区议会会议并获同意，包括出席立法会会议或活动，其出席率不受影响，换言之，双料议员不会因为难以分身开会而影响出席率。

有政圈中人指，刘业强本身是当然区议员，3项议会工作互相影响属无可奈何，但其他人既然成功晋身立法会，这两年「过渡期」后，区议会工作交棒予新人也是合理选择。不过万一卸下区议员身份，之后又无法连任立法会，便形同「双失」，这也是双料议员面对的「风险」之一。

聂风