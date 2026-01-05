立法会利益申报︱7新丁为「无壳蜗牛」 多人收选举捐赠 金额「后补」

新一届立法会议员已于元旦就任，其中40名为首次进入议会的「新丁」。立法会秘书处已公开其中21名新任议员的利益申报资料，《星岛头条》今日（5日）翻查相关纪录，发现当中7位议员并未持有物业，亦有多人未见有申报物业持有情况。

票后方国珊等7名新丁为「无壳蜗牛」

据申报资料显示，共有7名新任议员申报未持有任何物业或土地，成「无壳蜗牛」，包括新界东南方国珊、港岛东植洁铃、社福界陈文宜、劳工界林伟江、饮食界梁进、选委界庄家彬及渔农界陈博智。

此外，有9名议员在「土地及物业」一栏中留空，未知其物业持有状况，包括选委界朱立威、伍焕杰、苏绍聪、陈宗彝、陈祖光，工程界卜国明，劳工界李广宇，以及地区直选界别的新界北谭镇国、新界西北庄豪锋。

黄锦良持两内地自住单位

另有5名议员申报持有物业，航运交通界林铭锋在九龙持有一个出租住宅单位；新界北姚铭在新界持有一个自住单位；新界东南叶傲冬则在港岛与家人共同持有一个出租单位，其配偶另于新界拥有一个自住单位。此外，黄锦良申报在内地拥有两个自住住宅单位，陈晓峰则在香港持有一个自住单位及一个自用车位。

政党新丁收选举捐赠 金额「后补」

部分具政党背景的立法会新丁，申报曾以候选人身份收取选举捐赠，其中朱立威、植洁铃及叶傲冬申报收取民建联的捐献；工联会林伟江申报接受工联政务发展基金的捐赠；自由党梁进及实政圆桌庄豪锋亦申报曾获捐赠，但在捐赠金额一栏均标示为「容后补上」或「资料稍后补上」。

在「受薪雇佣关系及职位」，共5名新任议员申报为现任区议员，包括叶傲冬、梁进、方国珊、植洁铃及林伟江；伍焕杰申报为培侨中学校长及中文大学客席讲师；陈祖光申报为《坚料网》及《零传媒》作家；黄锦良申报为香港教育工作者联会黄楚标学校校长；叶傲冬申报为招商局集团（香港）有限公司总监；姚铭申报为五丰行有限公司公共关系总监。

此外，于「受薪董事职位」一栏中，卜国明申报为香港工程咨询服务有限公司执行董事；陈晓峰申报为5间上市公司的独立非执行董事，包括莎莎国际控股有限公司、隽思集团、招商局港口控股有限公司、通用环球医疗集团有限公司，以及中国平安保险（集团）股份有限公司。