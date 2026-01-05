Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会利益申报︱7新丁为「无壳蜗牛」 多人收选举捐赠 金额「后补」

政情
更新时间：20:00 2026-01-05 HKT
发布时间：20:00 2026-01-05 HKT

新一届立法会议员已于元旦就任，其中40名为首次进入议会的「新丁」。立法会秘书处已公开其中21名新任议员的利益申报资料，《星岛头条》今日（5日）翻查相关纪录，发现当中7位议员并未持有物业，亦有多人未见有申报物业持有情况。

票后方国珊等7名新丁为「无壳蜗牛」 

据申报资料显示，共有7名新任议员申报未持有任何物业或土地，成「无壳蜗牛」，包括新界东南方国珊、港岛东植洁铃、社福界陈文宜、劳工界林伟江、饮食界梁进、选委界庄家彬及渔农界陈博智。

此外，有9名议员在「土地及物业」一栏中留空，未知其物业持有状况，包括选委界朱立威、伍焕杰、苏绍聪、陈宗彝、陈祖光，工程界卜国明，劳工界李广宇，以及地区直选界别的新界北谭镇国、新界西北庄豪锋。

黄锦良持两内地自住单位

另有5名议员申报持有物业，航运交通界林铭锋在九龙持有一个出租住宅单位；新界北姚铭在新界持有一个自住单位；新界东南叶傲冬则在港岛与家人共同持有一个出租单位，其配偶另于新界拥有一个自住单位。此外，黄锦良申报在内地拥有两个自住住宅单位，陈晓峰则在香港持有一个自住单位及一个自用车位。

政党新丁收选举捐赠 金额「后补」

部分具政党背景的立法会新丁，申报曾以候选人身份收取选举捐赠，其中朱立威、植洁铃及叶傲冬申报收取民建联的捐献；工联会林伟江申报接受工联政务发展基金的捐赠；自由党梁进及实政圆桌庄豪锋亦申报曾获捐赠，但在捐赠金额一栏均标示为「容后补上」或「资料稍后补上」。

在「受薪雇佣关系及职位」，共5名新任议员申报为现任区议员，包括叶傲冬、梁进、方国珊、植洁铃及林伟江；伍焕杰申报为培侨中学校长及中文大学客席讲师；陈祖光申报为《坚料网》及《零传媒》作家；黄锦良申报为香港教育工作者联会黄楚标学校校长；叶傲冬申报为招商局集团（香港）有限公司总监；姚铭申报为五丰行有限公司公共关系总监。

此外，于「受薪董事职位」一栏中，卜国明申报为香港工程咨询服务有限公司执行董事；陈晓峰申报为5间上市公司的独立非执行董事，包括莎莎国际控股有限公司、隽思集团、招商局港口控股有限公司、通用环球医疗集团有限公司，以及中国平安保险（集团）股份有限公司。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
7小时前
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
01:08
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
10小时前
委内瑞拉未来局势如何发展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
02:14
委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
即时国际
5小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
11小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
20小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
2小时前
万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大
万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大
影视圈
7小时前
有片│港铁阿伯不满霸位坐被阻路 一拳锤打马尾女 网民: 郁手打人已经输晒
00:32
有片│港铁阿伯不满霸位坐被阻路 一拳锤打马尾女 网民: 郁手打人已经输晒
突发
3小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
12小时前
尖沙咀星级酒店自助餐5折！$199起任食生蚝/雪花蟹脚/和牛/鹅肝/片皮鸭/鲍鱼
尖沙咀星级酒店自助餐5折！$199起任食生蚝/雪花蟹脚/和牛/鹅肝/片皮鸭/鲍鱼
饮食
8小时前