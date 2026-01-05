Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

实政圆桌倡公务员解除冻薪 田北辰：唔能够年年财赤就要挨义气

政情
更新时间：18:16 2026-01-05 HKT
发布时间：18:16 2026-01-05 HKT

财政预算案正在进行咨询，公务员冻薪措施会否延续备受外界关注。实政圆桌召集人田北辰、立法会议员庄豪锋相继于社交平台发文，二人均认为经过一年冻薪后，今年应「解冻」，庄豪锋亦重申公务员「跳Point」制度应该改革，形容相关评核形同虚设。

田北辰：唔能够要公务员年年挨义气

田北辰表示，整体经济有复苏迹象，并无理由继续冻薪。虽政府财政赤字尚未完全解决，但他强调「总唔能够年年财赤就要公务员年年挨义气」，认为对公务员士气打击很大。因此，他表示今年应该「解冻」，按照制度进行薪酬趋势调查，并考虑其他明文规定的因素来调整薪酬，而这个调整是不应累积去年被冻结的部分。

庄豪锋：应仅八成公仆可跳Point

庄豪锋表示，公务员冻薪一年后「系时候解冻」，但除年度调整外，更大的核心问题在于「跳point制度」。他批评该制度的评核形同虚设，变相失去鼓励公务员进步积极进取的作用，对提升公共服务质量还是善用公帑皆非益事。庄豪锋强调，此制度改革是「市民最想见到」，并重申其政团一贯主张，「应只有8成公务员嘅表现足以跳point，冇理由全部唔理表现都可以。」

相关新闻：财政预算案2026︱林健锋：公务员工作应予肯定 不应再冻薪 共享经济复苏成果

