大棋盘︱大主席选举无捆绑投票 元老出动游说 「利益考量」或成胜负关键

立法会主席选举特别论坛本周四举行，身兼全国人大常委的李慧琼与金融界议员陈振英将正面交锋，随即进行不记名投票。两人皆取得跨党派提名及附议，牌面上属「五五波」，其中陈振英获更多具政党背景的议员支持。

新民党、经民联倾向支持陈振英

正如本栏早前提及，李慧琼作为立法会最资深议员，有暂代主持大会经验，加上是直选议员出身，有一定优势。不过要说服同僚支持，要交代如何兼顾人大常委工作，以及避免民建联在议会占据太多重要位置。

选情方面，作为议会最大党，民建联至少有21票「打底」，加上友好政团及和议人支持，基本盘接近30人。至于陈振英所属的G19，虽然召集人霍启刚称不捆绑投票，但预计绝大部分成员均会支持陈振英。值得注意的是，陈振英的附议名单包括工联会、经民联、新民党议员，倘若三党全投陈振英，加上G19和独立议员，至少有38票，更接近当选门槛。

周边「元老」各自出动 与议员「打招呼」

不过今次选举既然允许自由搏击，投票取态理应无规限，目前可知自由党、C15+不会捆绑投票，经民联暂未开会讨论，但据闻更倾向陈振英。至于工联会，虽跟民建联同属传统爱国政团，却未必乐见对方坐上主席宝座，有建制中人笑言，「工联会可能谂，点解唔系我做主席呢？」新民党3票亦倾向撑陈振英。

附议陈振英提名的工联会理事长黄国表示，个人认为毋须捆绑投票，成员了解二人政纲专长后可各自选择。他认为大主席除主持会议公正外，更进一步条件是凝聚不同背景与专长的议员，一起担当改革促进者的角色，「例如大埔火灾，能否促成议员做跨界别研究，协助政府解决问题？」

今次选举有「明令」不可拉票，候选人要在论坛上靠政纲争取支持，但周边人士则动作频频。据闻二人的友好近日私下力销各自心水候选人，其中民建联有元老加入「打招呼」。有议员坦言，原预计李慧琼在自由搏击下有优势，但目前不确定因素较多，加上板块之间不欲民建联「独大」，民记内部也担心李慧琼有堕马风险。据闻，也有其他政党元老游说党友支持陈振英。

大棋盘｜立法会主席之争「自由搏击」 李慧琼陈振英料互撼 一原因禁拉票

陈振英无党派 「可附带回报」不及民建联

二人牌面上「五五波」，综合议员分析，决胜关键有可能取决于「实际利益」，当中可分成两个层面。其一，支持该候选人对自身有何好处？有议员不讳言，民建联坐拥深厚网络和资源，实际箍票能力可能远不止「帐面上」的20多票，皆因民建联在选委会势力大，连同友好团体则更多，选委界议员要当选，少不免要跟民记打好关系。

有局中人分析，纵使大主席选举是投暗票，但基于现实政治考量，议员也可能出于「投桃报李」心态，倾向协助民记。相反陈振英没党派背景，「可附带回报」不及大党，较为输蚀，「当然议员一定唔会咁讲，但实际可能会有呢种考虑。」

另一「利益」则较为贴身，目前立法会议员酬津安排，办事处营运开支每年上限约300万元，不时有议员反映工作量增加，实际上不够用，「想加少少人工留住议助都唔容易」。有议员认为，若新主席承诺着手处理，调高开支上限，「至起码保证追上，甚至高于丙类物价指数」，必然是加分位。

2008年，曾钰成竞逐立法会主席时曾承诺「三不」，即不投票、不参加民建联党团活动、不发表政见。随政治环境改变，在大是大非议题亦有例外，例如梁君彦打破惯例投票支持23条立法。至于大主席的中立原则会否出现新界线，有待两位候选人向公众多加阐述。

聂风