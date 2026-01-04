中大医院难偿还政府贷款 田北辰斥「诚信破产」 倡收回交医管局办私院

中大医院曾向政府借贷40亿元，并于去年申请延迟还款。中大医院行政总裁钟健礼今日表示，医院早年财务预测过于乐观，实际环境较为艰难，现与连本带息还款仍有一段距离。实政圆桌召集人田北辰表示，对中大医院失去信心，狠批对方多次未能兑现财务承诺，质疑其估算「一而再、再而三偏离事实」，促请政府果断「撇账」，考虑将医院收回并转交医管局提供私营服务。

质疑中大医院隐瞒实情

田北辰表示，去年中大医院曾向立法会申请延期还款，他当时提出支持条件是院方须在2024/25年度下半年（即2025年1月至6月）实现2,300万港元的盈利预测，从而使全年亏损控制在5,400万元。他形容此做法类似银行给予机会「做返好条数」，若达不到目标便应即刻清盘。

然而，他指院方至今仍未公开交代是否达成该预测，仅承认去年总营业额未达28亿元的目标，实际只有约23.8亿元。田北辰推算，这意味下半年营业额仍较预期少逾4亿元，形容其「下半年盈利2,300万」的估算「离哂谱」，甚至质疑院方早于去年2月向立法会汇报时，可能已刻意隐瞒实情。

斥中大医院诚信已破产

田北辰批评，院方说法一再与事实不符，令其对所有估算彻底失去信心，并指院方未能准时提交资料，诚信已然「破产」。他强调，即使中大校方愿意担保还款，亦只是「左手交右手」，因大学资金很大程度上来自公帑。

他建议政府应「长痛不如短痛」，不再让市民抱有「假希望」，并考虑直接收回中大医院，转交医管局以提供私营服务。田北辰认为，公众对医管局提供私营服务会有很大支持。

