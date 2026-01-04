空袭委内瑞拉｜林健锋指不太担心影响香港 惟事件反映国家安全非常重要
更新时间：13:00 2026-01-04 HKT
发布时间：13:00 2026-01-04 HKT
发布时间：13:00 2026-01-04 HKT
委内瑞拉︱美国对委内瑞拉采取军事行动，在首都加拉加斯擒获总统马杜罗夫妇，并带到美国受审。行政会议成员林健锋表示，委内瑞拉是石油出口大国，关注石油价格可能会受波动，若油价调整或上升，会对本港出入口造成影响，及会密切注视今次事件会否令其他经济体系有所调整。
相信香港经济应会稳步向前
林健锋在一个电台节目后表示，今次是不幸事件，反映国家安全非常重要，所以自身要做好准备。本港与委内瑞拉的贸易额不太大。今年是「十五五」规划开局之年，很多政策对本港发展有利，相信香港经济应会稳步向前，不太担心今次事件带来太大影响。
他又称，过去几年国际上有不明朗因素影响其他国家和地区的发展，香港是相对稳定的经济体系，在经济及民生等各方面比其他地方稳阵，有利香港招商引资。
立法会议员兼生产力局主席陈祖恒则指，美国总统特朗普去年发起关税战，令工商界和经济上出现很多不明朗因素和动荡，今次事件更加印证本港是非常具吸引力作出稳定投资的地方。
相关新闻：
美空袭委国捉走总统马杜罗夫妇
空袭委内瑞拉｜保安局 : 即日更新外游警示网页附加资料 提醒当地港人提高警惕 入境处 : 未接港人求助
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
元旦起个人存取款超5万毋须登记
2026-01-03 08:33 HKT
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
2026-01-03 11:00 HKT