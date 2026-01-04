人工智能股份备受投资者热捧 陈茂波：把握势头乘势而上 推动经济高质量发展

财政司司长陈茂波表示，踏入2026年，恒生指数在首个交易日表现强劲，上升超过700点，升幅达2.8%，是自2013年以来表现最好的开局。在首日的交投中，创科企业是带动大市上升的主力，恒生科企指数升4%，多只人工智能相关股份继续受投资者热捧。会把握势头，乘势而上，建立更蓬勃的创科和产业生态，推动经济高质量发展。

陈茂波在网志表示，开市首日，一家本港首批引进的重点企业上市集资，它是港股的GPU（「图像处理器」）第一股，被喻为「国产GPU四小龙」之一。随着国家推进高水平科技自立自强，香港开放和国际化的金融市场，可为内地的前沿科企提供有力的资金支持。过去几年，香港持续推动股票市场改革，引入「18A 」、「18C」专章，以至去年《财政预算案》提出的「科企专线」，这些举措都加快了港股市场结构向新质生产力方向优化，并满足海内外投资者对配置前沿科技领域的需求。

2023年陈茂波出访上海时访问了这家GPU企业，向公司负责人推介香港在「一国两制」下的各种优势。陈茂波网志图片

去年底共逾400家新经济公司在港上市

他提到截至去年底，共有超过400家新经济公司在港上市，它们虽然只占上市公司数目约15%，但不论是市值和成交额都占大市约30%。预料今年申请上市的企业中，前沿科企陆续有来。

陈茂波指，不但欢迎这些企业来港上市集资，更鼓励它们落户本港，在这里设立科研中心，并把成果转化以及设立先进制造设施，充分利用香港基础研究和国际科研人才汇聚的优势，强强联手、提速发展，同时也丰富壮大香港的创科生态和产业；另一方面，支持它们在香港成立区域或国际总部，通过香港走向国际市场、布局东南亚以至全球。

香港优势可更突显在科技定义竞争力年代

他续称，不论是粤港澳大湾区、京津冀、长三角以至中西部其他地区，近年均涌现不少技术领先的创科企业，它们都是国家科技和产业创新的生力军。香港有「内联外通」的独特优势，能连通各个生态圈的创科力量，在合作中发挥好彼此的比较优势，特别是香港在融通国际资金、汇聚国际顶尖科研人才、资讯与数据流通、知识产权保护制度与国际专利授权便利，以至国际化应用场景等优势，为它们的「出海」发展提供有力支撑。

陈茂波表示，凭借金融和创科的联动发展，香港的优势可说是更加突显，在这个科技定义竞争力的年代，会把握好这势头，乘势而上，建立更蓬勃的创科和产业生态，推动经济高质量发展。

