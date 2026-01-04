方国珊以「涅槃重生」喻当选 走过迂回路更懂珍惜 「有啲人好叻，一次考试就考第一」

新一届立法会选举于去年12月7日完成，90位议员已宣誓就职，其中包括苦战17年、第六度参选终获胜的「票后」方国珊。方国珊形容自己的从政路是「涅槃重生」，并以读书为喻：「有啲人好叻，一次考试就考第一 ，甚至有啲人跳班，很聪明。自己就走了一条比较迂回的路。」正因如此，她表示会更加感恩，也更珍惜这个得来不易的议席。

方国珊在电台节目中强调，世上没有奇迹，只有累积，努力才能变成绩。她坦言从未预料自己会成为「票后」，因为缺乏大政党的资源，只能奋力向前，不希望再留遗憾。参选多年，每次当然都想赢，但过去五次总是「梗颈十」，高票却差一点点。她认为，得票是多年来一点一滴累积而来的，是市民给予的动力，让支持度持续增长。

父母相继离世 当选一刻感触极深

方国珊提到，家人一直疼爱并支持她。当选那一刻她感触极深，可惜父母在过去两三年间相继离世。她形容父母是她的「头号粉丝」，无论选前选后都曾到墓前禀告，如今终于能说「你个女得咗了」，相信他们在天之灵一定会很开心 。

她重申，人生的历练不是只有赢才珍贵。多年参选，她始终期望将民生诉求直接、有效地带入议会。她形容区议会属咨询架构，如今进入立法会这个全港最重要的议政平台，理论上在倡议议题或推动行政优化方面，都能更到位地实践，因此必会珍而重之地为市民发声。

未来四年任重道远 新岗位有机遇也充满挑战

方国珊又指，考验毅力如读书一样，自己行了一条比较迂回的路，但在这个迂回的路中，最终得到这个成绩，自己会更加感恩，更加会珍惜这个议席，努力地为市民服务。被问到是否羡慕一些议员「一击即中」，仿佛存在奇迹，方国珊表示从不羡慕他人，认为自己的人生经历相当丰富，现在只是走了一半。她笑称自己怀有「哪吒精神」，会继续拼搏，回馈社会与每一位市民。

方国珊表示，未来四年任重道远，新岗位既带来机遇也充满挑战，尤其在推动社会议题时须迎难而上，平衡不同利益群体的需求。她将坚定履行承诺，以累积多年的经验与坚持，致力在议会内为民发声。

