委内瑞拉遭美军空袭｜总统马杜罗宣布国家进入紧急状态并动员国防军 称拒绝接受美国「军事侵略」

委内瑞拉与美国的紧张局势不断升级之际，委内瑞拉首都加拉加斯周六（3日）凌晨传出爆炸巨响，浓烟滚滚升起。多个外媒采访团队目击爆炸。委内瑞拉表示，拒绝接受美国的「军事侵略」。

政府声明称，米兰达州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也发生了袭击事件，促使总统尼古拉斯 ‧ 马杜罗宣布国家进入紧急状态并动员国防军。

委内瑞拉政府在声明中表示，这次攻击的目的是让美国夺取该国的石油和矿产资源。声明补充指，美国「不会得逞」（will not succeed），无法夺取资源。形容事件违反联合国宪章，特别是尊重各国主权和各国平等，以及禁止使用武力的宪章第一及二条。

声明重申事件威胁包括拉丁美洲及加勒比海地区在内的国际和平及稳定，令数以百万计民众的性命面临严重风险。委内瑞拉政府呼吁所有社会及政治力量启用动员计划，总统马杜罗已宣布全国进入紧急状态，强调美国夺取资源的计划不会成功。

根据路透社报道，目击者和社群媒体上流传的图片显示，从凌晨2点左右开始，首都加拉加斯上空出现爆炸、飞机和滚滚黑烟。有目击者称，靠近一个主要军事基地的南部地区出现停电。

路透社报道称，美国总统特朗普曾多次承诺在委内瑞拉进行地面军事行动，他没有公开详细说明目标，但私下曾向马杜罗施压，要求下台。特朗普周一（29日）表示，马杜罗下台是「明智之举」。