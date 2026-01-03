罗淑佩：取消烟花汇演不影响旅客访港意欲 圣诞新年假期入境人次按年增长12%

圣诞及新年假期刚过，文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（3日）在电视节目上表示，香港圣诞及新年期间的旅客数字表现理想，整体入境人次较去年同期增长12%。她指出，即使今年跨年活动形式有所改变，旅客访港意欲未受影响，反映香港除烟花以外，其他盛事及景点对旅客仍具吸引力。

罗淑佩指出，去年11月尾已突破2025年全年访港旅客预测。单计12月份，访港旅客约有490万人次。在圣诞假期（12月25至27日）期间，香港平均每日录得5万外地旅客及逾10万内地旅客入境。她续称，即使内地旅客在圣诞期间没有公众假期，仍有大量内地旅客选择来港感受节日气氛。在12月31日除夕当日，香港共录得近20万人次入境，当中包括约15万内地旅客及约4.8万外地旅客，数字较去年有所增长。

罗淑佩强调，香港除烟花汇演外，仍有众多盛事及景点吸引旅客。她提到，今年中环的光影汇演、西九文化区的圣诞树，以及新开放的油蔴地警署打卡点，均深受旅客欢迎，本港各大主题乐园亦是吸引旅客的重要因素。她表示，外地旅客的入境数字已回复至疫情前水平，部分市场更创下新高，反映香港旅游业正稳步复苏。

罗淑佩指出，在去年近五千万的访港旅客中，内地旅客占74%，海外旅客则占26%。与过往八成为内地旅客、两成为海外旅客的比例相比，海外旅客的占比有明显提升，其中来自日本、东南亚以至中东地区的旅客增长幅度尤为突出。

中环光影汇倒数为市民带来崭新体验

谈及刚过去的圣诞及新年庆祝活动，罗淑佩表示今次倒数运用中环地标，包括三大银行、终审法院等，并在以往很少举办倒数活动的中环举行。她续指今年除夕倒数活动加入更多音乐表演元素，结合香港本地歌手与国际知名乐队，为市民及旅客带来了崭新的体验。尽管维港烟花汇演取消，但中环的节日气氛依然浓厚，广受欢迎。

至于日后会否复办维港烟花倒数，罗淑佩表示市民对维港烟花有期待，会认真考虑。又指即使日后复办维港烟花倒数，亦可结合今年经验，在新事物或表演上思考，做得更多。

烟花景酒店房涨价1-2成属合理价钱

罗淑佩指出即使没有烟花汇演，除夕夜市道依然畅旺。零售消费市道一直稳步上升，餐饮及零售业，特别是奢侈品、金器和化妆品类别，均录得升幅。她续指，虽没有烟花汇演对海景餐厅、酒店订房有影响，但酒店订房依旧爆满，只是房价有所回落，但对比以往有烟花汇演时房价高达一倍，相信现时只高一、两成属合理价钱，「如果有增幅，而且爆满，我觉得可以。」

罗淑佩续指，本港具丰富的旅游资源，如大型演唱会等，同样能吸引大量高消费旅客。指出启德主场馆，启用不足一年已吸引超过170万名观众，有效带动就业及本地生产总值（GDP）增长。