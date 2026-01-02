高官任命︱驻粤经贸办主任苏惠思任北都统筹办事处主任 1.5履新

政府今日（1月2日）宣布，现任驻粤经贸办主任苏惠思，将于2026年1月5日出任北部都会区统筹办事处主任。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，苏惠思为资深政务主任，具备出色领导和管理才能，有信心她在新岗位继续为市民提供专业高效的服务。

苏惠思1996年7月加入政务职系，2024年4月晋升为首长级乙一级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前政务科、前政制事务局、前资讯科技及广播局、民政事务总署、财经事务及库务局、教育局及行政长官办公室。她于2016年7月至2017年9月出任前运输及房屋局首席助理秘书长（运输），于2017年9月至2022年11月出任民航处副处长，并从2022年12月起出任驻粤经贸办主任。

原北都统筹办主任丘卓恒去年11月升任运输及物流局常任秘书长，其职位悬空1个多月，终觅得新人选。

