邓炳强：习近平新年贺词肯定港澳融入国家发展大局 对港关心和重视倍感温暖和振奋

政情
更新时间：11:42 2026-01-02 HKT
发布时间：11:42 2026-01-02 HKT

保安局局长邓炳强今日（1月2日）于社交平台发文表示，国家主席习近平在2026年新年贺词中，充分肯定粤港澳三地同心协力合作，并坚定支持港澳融入国家发展大局，对港澳长期繁荣稳定寄予殷切期望。邓炳强指出，习主席对香港的关心和重视，令他倍感温暖和振奋，更坚定香港主动对接国家「十五五」规划、笃行「一国两制」方针的决心和使命。

香港积极融入国家发展大局

邓炳强提到，2025年全国上下团结奋进、攻坚克难，圆满收官「十四五」规划各项目标任务，香港社会备受鼓舞。面对复杂多变的国际形势，香港过去一年虽然面临不同风险挑战，但在中央的坚实支持下，特区政府坚决筑牢维护国家安全屏障，推动香港经济发展，巩固提升香港国际金融、航运和贸易中心地位，并持续改善民生，开创高质量发展的新局面。

邓炳强FB图片
邓炳强FB图片

保安局四大范畴工作

邓炳强续指，保安局及辖下各支纪律部队一直紧守岗位，积极推进四大范畴的工作，持续完善国家安全相关法例和执行机制，进一步筑牢国安防线，同时创新开展校园国安教育，让学生从小认识慎思明辨的重要性；强化跨部门协作，创新灭罪应急机制，全力建设更安全宜居城市；以科技赋能，提升出入境效率，便利招商引才，优化香港营商环境；深化与不同国家、地区的专业交流，积极展现国际担当，说好香港故事、说好中国故事。

展望「十五五」规划开局之年

邓炳强强调，2026年是「十五五」规划开局之年，亦是香港积极融入和服务国家发展大局的关键节点。香港当锐意进取，乘势而上，充分发挥「内联外通」的核心优势，主动对接国家战略，服务国家发展新征程。保安局将继续以安全为基护航发展，以科技赋能提质增效，致力推出更多便民利商的务实举措，不负中央重托与市民期盼。

