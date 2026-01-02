罗淑佩：习近平关怀支持鼓舞香港 文体旅局努力奋进 助推香港融入国家发展大局

新年来临之际，国家主席习近平发表了2026年新年贺词。文化体育及旅游局局长罗淑佩今（2日）在社交平台表示，习近平指出 2025年是国家「十四五」规划的收官之年，过去5年，国家克服了重重困难挑战，圆满完成目标任务，取得了令人振奋的丰硕成果。而在贺词中，习近平特别提到：「前不久，我出席了全运会开幕式，粤港澳三地同心同行，令人欣慰。要坚定不移贯彻『一国两制』方针，支持港澳更好融入国家发展大局，保持长期繁荣稳定。」罗淑佩指，习近平的亲切关怀和坚定支持，令正经历突如其来的大埔火灾后，正在全力支援灾民和应对灾后重建的香港倍感温暖和鼓舞。

香港面对大埔火灾展现「狮子山精神」

罗淑佩形容，2025年确实是不平凡的一年，面对大埔火灾，香港展现了坚毅不拔的韧性以及「狮子山精神」。在经济和民生方面，香港在多项国际指数中持续名列前茅，民生改善成效显著，交出了亮眼的成绩单。而香港与广东及澳门成功举办了一场「简约、安全、精彩」的十五运会和残特奥会，更生动展现粤港澳三地共融合作的强大生命力。特区政府衷心感谢中央政府的信任与支持，让香港能够参与承办全运会，在主场之利之下，香港队不论在竞技体育或群众体育项目均取得优异成绩，办赛能力、义工动员以至市民参与的成绩都得各方肯定，足证特区政府支持体育发展的政策取得成效，亦令政府对香港能更好地为国家建设体育强国作出贡献的信心更强、更坚定。

罗淑佩提到，习近平亲临出席全运会开幕式，并在视察广东期间强调，要著力深化粤港澳合作，支持香港、澳门更好融入和服务国家发展大局，这对香港来说既是宝贵机遇，也是重要任务。全运会的成功举办，充分彰显了「一国两制」的制度优势，同时展现了粤港澳大湾区在融合发展中的独特作用和综合价值。政府将总结并运用好这次联合办赛的宝贵经验，推动大湾区城市在文化、体育、旅游等多领域的深度融合与协作，进一步主动对接国家发展策略，融入和服务国家发展大局。

罗淑佩表示，2026年是国家「十五五」规划的开局之年，「十五五」规划为国家未来5年的发展作出了顶层设计与战略擘画，并对香港的发展作出了重要部署。在新的一年，文体旅局会努力奋进，全力推动香港在文化、体育和旅游等方面的全面发展，团结带领香港社会各界充分发挥香港「内联外通」的独特优势，为更好融入和服务国家发展大局、助力国家的强国建设、实现中华民族伟大复兴作出新的、更大的贡献。