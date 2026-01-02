立法会主席选举｜李慧琼硬撼陈振英 后者获工联、新民党议员和议 建制分析二人胜算

新一届立法会议员昨日（1月1日）上任，立法会主席选举提名期至今日（2日）下午5时结束，秘书处共接获两项有效提名，分别是身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以及金融界陈振英。立法会秘书处下周四（8日）早上9时30分举行特别论坛，供两人陈述其竞选纲领和回答议员提问，之后以不记名方式投票选出主席。

李慧琼获邵家辉提名 陈振英获吴永嘉支持

根据名单，李慧琼获自由党主席邵家辉提名参选，并有9名议员附议，当中3人为民建联议员，包括郭芙蓉、陈恒镔及陈博智；附议的还包括选委界管浩鸣、新社联谭镇国。陈振英获经民联党魁吴永嘉提名，同样有9名成员附议，其中3人为G19议员，包括简慧敏、李惟宏和钟奇峰；同时有较多具政党背景议员附议，包括工联会黄国、新民党陈家珮。

《星岛日报》专栏「大棋盘」日前报道，今次主席选举允许「自由搏击」，但设有两大原则，包括禁止拉票及互相攻击，候选人则在论坛阐述政纲及专长争取支持。另一原则是其他议员减少公开点评主席人选。对上一次有竞争的主席选举发生于2016年，当时秘书处安排候选人特别论坛，按规定不多于两小时。

建制：有议员不欲民建联「独大」

李慧琼为今届立法会资历最深议员之一，她在2008年循地区直选中加入立法会，担任内会主席多年。陈振英在2016起循功能组别金融界晋身立法会，他于第六届立法会的第3年，即2018年开始担任财委会副主席，至第七届起「转正」担任财会主席。

有建制中人分析，二人选情旗鼓相当，李慧琼来自议会最大党民建联，至少有20名党友的「基本盘」支持，加上议会经验较多，又身兼全国人大常委，江湖地位较高。不过来自G19的陈振英获不同政党、板块及单头议员支持，过往主持财委会风格备受肯定，加上不少议员不欲民建联「独大」，倾向支持较独立的陈振英。有议员认为在「自由搏击」及投暗票下，陈振英「跑出」机会不低。

工联会议员邓家彪向《星岛头条》表示，两位人选均才德兼备，工联会未讨论如何处理。

林健锋：体现良性竞争 经民联未讨论取态

刚卸任立法会议员的经民联副主席林健锋表示，乐见全体新任议员昨日成功宣誓，相信他们会认真履责，支持政府施政，推动香港经济继续向前发展。对于大主席之争，他认为体现良性竞争、多元开放，相信议员看重候选人的政纲。至于经民联投票取态，他称暂未有机会讨论。

