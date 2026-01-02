Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会主席选举｜提名期今截止 据悉李慧琼、陈振英获提名 1.8办特别论坛

更新时间：11:36 2026-01-02 HKT
发布时间：11:36 2026-01-02 HKT

新一届立法会议员昨日（1月1日）上任，立法会主席选举提名期，至今日（2日）下午5时结束。据悉身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以及金融界议员陈振英，已分别获多名议员提名参选；如提名确认，将在1月8日举办主席选举特别论坛，之后由议员互选新主席。

《星岛日报》专栏「大棋盘」日前报道，今次主席选举允许「自由搏击」，但设有两大原则，包括禁止拉票及互相攻击，候选人则在论坛阐述政纲及专长争取支持。另一原则是其他议员减少公开点评主席人选。

对上一次有竞争的主席选举在2016年，当时秘书处安排候选人特别论坛，按规定不多于两小时。论坛上因梁君彦持英国居留权而争论不休，演变成混乱场面，最终梁君彦放弃英籍文件急急送到，有惊无险当选。2022年换届后，只得梁君彦一人获提名，自动当选连任。

 

