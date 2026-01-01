Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斥BBC不实报道黎智英健康状况 港府强烈谴责：刻意塑造悲情形象

政情
更新时间：22:38 2026-01-01 HKT
发布时间：22:38 2026-01-01 HKT

特区政府今日（1月1日）强烈谴责英国广播公司（BBC），刻意作出有关黎智英健康状况的不实报道，企图捏造事实误导公众，刻意为黎智英塑造悲情形象，目的是掩饰其作恶多端并被法庭定罪的事实。

定罪裁决绝无任何政治考虑

特区政府发言人表示，法庭就「黎智英案」颁下的裁决理由长达855页，完全公开供公众查阅，巨细无遗地说明法庭对相关法律原则和证据的分析，以及裁定黎智英和3间被告公司有罪的理由。法庭在裁决理由中清楚表明，黎智英并非因其政治观点或信念受审。法庭的定罪裁决有理有节，充分展现法庭严格依照法律和证据作出裁决，不受任何干涉，更绝无任何政治考虑。

法庭指出，不论在《香港国安法》实施前或后，黎智英的唯一意图就是，即使要牺牲中国和香港特区人民的利益，也要谋求中国共产党倒台。此外，法庭认为黎智英是3项控罪所指的串谋的首脑，他的所作所为显示他意图实施该等串谋，对中国和香港特区的国家安全构成威胁和伤害。

发言人强调，香港特区是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则。《香港国安法》第5条和《维护国家安全条例》第2条明确订明防范、制止和惩治危害国家安全犯罪，应当坚持法治原则。倡议某种背景的人或组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁，等同给予其犯法特权，完全违反法治精神。

黎智英健康受适切照顾

发言人表示，英国广播公司在报道中所指有关黎智英的健康情况失实并极具误导性。特区政府已多次指出，惩教署在处理黎智英的羁押安排时，跟其他在囚人士一视同仁。惩教署一直极为重视在囚人士的安全及健康。不论在囚人士的身分、年龄和国籍，署方一直致力为其提供安全、人道、合适和健康的羁管环境，包括提供合适和及时的医疗支援。

发言人指出，惩教署于2021年及2022年曾经因应黎智英的齿科护理需要，为其提供牙齿诊治。自此，黎智英的牙齿没有出现过健康问题，亦没有就齿科护理方面提出过任何诉求。另外，黎智英于2025年曾向惩教署提出有关指甲的问题，经院所医生处方药膏后已康复，并未曾出现过如有关报道所指称指甲脱落情况发生。2025年8月，惩教署于公开法庭聆讯前安排黎智英就其所指称心悸问题佩带医疗仪器及处方心脏药物，让其在有需要时使用。直至目前，黎智英没有再就心悸问题向惩教署作出任何诉求。因此，黎智英女儿所作的指控及包括英国广播公司在内的有关媒体的报道完全是毫无事实根据。

